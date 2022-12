Korányi beismerte, hogy voltak intézményi támogatók a guruló dollárok mögött

„Soha nem állítottuk, hogy csak mikrotámogatásokból jött össze költségvetésünk” – mondta Korányi Dávid, a baloldalnak amerikai pénzeket küldő NGO vezetője. Csakhogy a baloldal eddig azt állította, a milliárdos külföldi támogatás mikroadományokból származik. Rákay Philip egy hétvégi videóban leplezte le, hogy a mintegy hárommilliárdnyi összeg mindössze tizenegy adományozótól érkezett.

A baloldal kampányát jórészt Amerikából finanszírozták, ezt Márki-Zay Péter vallotta be a nyár végén. A bukott miniszterelnök-jelölt az adományozóknak többször is hálálkodott. Márki-Zay azt állította: a több millió dolláros támogatás mikroadományokból egy NGO-n keresztül érkezett, és az Action for Democracy vezetője, Korányi Dávid a botrány kirobbanása után szintén ezt igyekezett kommunikálni.

A New Yorkban élő Korányi – Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai főtanácsadója – közösségi oldalán még október közepén is azt írta: „…a sok diaszpórában élő magyartól származó pénzekkel támogattuk az MMM-et, ahogy március óta átláthatóan kommunikálunk”.

A megafonos Rákay Philip azonban egy hétvégi videóösszeállításában leleplezte, hogy a mintegy hárommilliárdnyi összeg nem mikroadományokból, hanem összesen tizenegy adományozótól érkezett. „Az adománygyűjtő felületükön bekapcsolva hagyták az adományszámlálót. Na, nézzük csak, hányan adtak? Tizenegyen! Nem tízezrek, hanem összesen tizenegy. Ennyi adomány érkezett” – állapította meg Rákay.

A lebukást követően Korányi most újabb magyarázattal állt elő. Csütörtök este egy kommünikét adott ki, amit számos balliberális portál, köztük a HVG online felületén hoztak nyilvánosságra. Ebben az Action for Democracy vezetője beismeri: voltak olyan intézményi és egyéni adományozók, akik magasabb összeggel járultak hozzá az Action for Democracy tevékenységéhez. Korányi szó szerint azt írta: „Soha nem állítottuk, hogy csak mikrotámogatásokból jött össze költségvetésünk…”.

Origo: Beismerte Korányi Dávid, hogy voltak intézményi támogatók a guruló dollárok mögött

Tagadta egyúttal, hogy az Action for Democracynak kapcsolata lenne a szabadkőművesekkel és az amerikai központi hírszerző ügynökséggel, a CIA-val.

A guruló dollárok tényét – hosszú tagadás után – Karácsony Gergely is beismerte. A főpolgármester,akinek ernyőszervezete, a 99 Mozgalom szintén gyanúba keveredett a tiltott támogatások miatt, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén közölte: tudott az Action for Democracy tevékenyéségéről. Sőt, miközben Márki-Zay Péter többször is azt hangoztatta, hogy nem politikai célokra érkezett a pénz, a párbeszédes politikus a Mediaworksnek már úgy fogalmazott: a támogatást lényegében az ellenzék kapta.

A főpolgármester a nyílt beismerés után 24 órával a Partizán vendége volt, és a közel egyórás beszélgetésben szó sem esett az amerikai pénzekről. Azt sem a főpolgármester, sem pedig Gulyás Márton balliberális aktivista-műsorvezető nem hozta szóba.

A Mandiner azonban korábban arról írt: a Partizán is kaphatott a guruló dolllárokból, az Action for Democracy ugyanis – a minap nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés alapján – egyértelműen kapcsolatba hozható azzal a National Endowment for Democracyval, amely a Partizánt is támogatja. Erről maga Gulyás Márton szerkesztő-műsorvezető számolt be korábban. A lap szerint a YouTube-csatorna a választási roadshow-jához szükséges 98 ezer dollárt ettől a szervezettől kapta, a könyvelésüket pedig ugyanaz a személy végzi, aki a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető DatAdat-ügyben is érintett.

