Igazságügyi miniszter: Országgyűlés előtt a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályozás

„A mai napon javaslatot nyújtottunk be az Országgyűlésnek, mellyel megtettük az első lépést a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) hazai alkalmazása érdekében” – jelentette be pénteki Facebook-posztjában Varga Judit igazságügyi miniszter, aki a kormány részéről egyúttal üdvözölte az európai szabályozást, amelynek kidolgozásában –, mint hozzátette – „kezdeményezőként mi is aktívan részt vettünk”.

Kupecki Nóra, a minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár saját bejegyzésében hozzáfűzte: néhány hete lépett hatályba a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA), „amelynek mielőbbi alkalmazhatóvá tétele kiemelt céljaink között szerepel”. Büszkén jelentette, hogy a parlamenti módosító javaslattal fontos lépést tettek ennek megvalósítása érdekében. A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a digitális fejlődés és a közösségi média platformok térnyerése miatt, kiemelten fontossá vált, hogy az online térben is megfelelő védelmet garantáljon az állam a polgárok részére. Azonban be kell látni, hogy mivel a digitális térben nem léteznek fizikai korlátok, annak szabályozása csak úgy lehet hatékony, ha határon átnyúló jellegűnek kezeljük a területet – mutatott rá. Éppen ezért az európai szintű szabályozás kezdeményezői között voltunk és mindvégig segítettük az uniós jogalkotási folyamatot. „A munkánk ezzel korántsem fejeződött be, mert továbbra is vizsgáljuk a részletszabályokat, valamint fenntartjuk azt a jogot, hogy szükség esetén szigorúbb szabályokkal fogjuk biztosítani, hogy a magyar emberek hatékony védelemben részesüljenek az online térben. A most benyújtott javaslattal pedig kijelöljük azt a hatóságot, amely a jövőben a fogyasztói panaszokkal foglalkozik majd” – közölte a Facebookon Kupecki Nóra.