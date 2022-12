Dömötör Csaba: A nehéz gazdasági helyzet a szankciós politika következménye

A nehéz gazdasági helyzet a szankciós politika következménye – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken Szegeden, egy lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatón.

A politikus azt mondta, a vége felé közeledő, Mondjunk nemet a szankciókra! elnevezésű országjáráson több mint 120 helyszínen több tízezren vettek részt fórumokon. A találkozókon elsősorban a gazdasági és háborús helyzetről és az erre adott brüsszeli válaszokról volt szó.

Június óta a szankciókat kiterjesztették az energetikai szektorra is, annak minden következményével. Már nyáron megszületett a döntés az olajembargóról, de az intézkedés csak december 5-én lép hatályba – közölte a politikus.

Emlékeztetett,

Magyarországnak sikerült elérnie, hogy mentességet kapjon, vezetéken hozzájuthat az orosz szénhidrogénekhez, de az árhatások alól nem tudja kivonni magát.

Ha más országok tengeri úton nem kapnak orosz alapanyagot, az európai szolgáltatóknak pedig megtiltják, hogy orosz forrásból származó termékeket értékesítsenek más országoknak, szűkebb lesz a kínálat, ez pedig árfelhajtó hatású. Ennek következtében az olajárak emelkedésével kell számolni, és ez az egész világon érezhető lesz, különösen Európában – mondta.

Dömötör Csaba rámutatott, miközben a szankciók káros hatásai mindenhol érezhetők Európában, az unió a recesszió rémével néz szembe, európai vállalatok korlátozzák vagy leállítják a termelést, számos cég a világ más részébe helyezi át üzemeit, és most már munkahelyek is veszélyben vannak, nem látni a nyomát irányváltásnak.

Sőt újabb és újabb szankciókat akarnak bevezetni, például a gázra, és egyre erőteljesebbek a hangok, amelyek a nukleáris energiára is kiterjesztenék a korlátozásokat – mondta.

A magyar kormány szerint ez tévút, ennek óriási kárai vannak. Ezért kezdeményezték a nemzeti konzultációt, amelyen már több mint egymillióan mondták el a véleményüket – közölte Dömötör Csaba, és arra biztatott mindenkit, aki ezt még nem tette meg, hogy töltse ki a konzultációt papíron vagy online.

Az államtitkár úgy fogalmazott,

a következő tárgyalási szakaszokban nagyon nagy súlya van annak, ha több mint egymillió magyar ember akarata egy irányba mutat.

A korábbi tapasztalatok azt mutatták, ha „közösen állunk ki az igazunkért”, akkor sikerülhet irányváltást elérni a brüsszeli politikában – fűzte hozzá.

A kormánynak most is ez a célja, mert ami most van, az tarthatatlan, miközben a háború nem ért véget, és Oroszország az árak növekedése miatt még csökkentett értékesített mennyiség mellett is „a pénzénél van”, nekünk el kell szenvedni a gazdasági károkat, amelyeket minden európai és magyar ember a saját bőrén érez – hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Mihálffy Béla (KDNP), a térség országgyűlési képviselője arra kérte a szegedi városvezetést, hogy a hatszorosára nőtt áram- és többszörösére drágult gázszámlát küldjék el Brüsszelbe, és ott a baloldali politikai szövetségeseik közbenjárásával intézzék el, hogy azok ki legyenek fizetve. Az elhibázott szankciós politika árát nem fizethetik meg a szegediek – hangoztatta a politikus.