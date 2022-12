Tudatos hitelfelvételre figyelmeztet a jegybank

Kommunikációs kampányt indít a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a karácsonyi és év végi felelős hitelfelvétel támogatására.

A jegybank az MTI-nek küldött csütörtöki közleménye szerint év végén hagyományosan megugrik a rövid futamidejű, kis összegű fogyasztási hitelek száma és összege, sokan így vásárolnak karácsonyi ajándékot. Ezért az MNB pénzügyi fogyasztóvédelmi tematikus honlaptartalmakkal, kisfilmekkel, szórólapokkal, tanácsadással és médiainterjúkkal hívja fel a figyelmet, hogy mindenki körültekintően válasszon hitelt, fölösleges adósságot ne tegyen a fa alá.

Hozzáteszik: a hitelszerződés aláírása előtt célszerű tájékozódni az adott fogyasztási hiteltípus – személyi kölcsön, áruhitel, folyószámlahitel, hitelkártya – teljes hiteldíjáról (THM), törlesztőrészletének mértékéről és a törlesztés módjáról, futamidejéről, a teljes visszafizetendő összeg nagyságáról, az előtörlesztés, szerződésmódosítás módjáról, s az esetleges késedelem, nemfizetés következményeiről is. A felelős hitelfelvétel szempontjait az MNB Pénzügyi Navigátor kisfilmjében is összefoglalta.

A jegybank a „zöld karácsony” támogatása érdekében emellett tippeket ad a fenntartható ünnepekhez is. A decemberben megugró fogyasztást, és ezzel együtt a környezetterhelés mértékét, a keletkező hulladékok mennyiségét is csökkentjük, ha házilag készítünk ajándékot, illetve azzal is, ha a felnőttek közös döntéssel csak szimbolikus ajándékokat adnak egymásnak.

Rámutatnak: egy át nem gondolt hitelből történő vásárlás után jogszabályi lehetőség is van arra, hogy – ha a hitel folyósítása még nem történt meg – a szerződéskötés utáni 14 napon belül bárki indokolás nélkül elálljon a hitelszerződéstől. Az elállás a hitelhez kapcsolódó biztosítási vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja.

Ha a hitelt már folyósították, a hitelszerződés 14 napon belül akkor is díjmentesen felmondható. Ilyenkor a hitel összegét legkésőbb 30 napon belül, az adott időszakra megállapított időarányos hitelkamattal együtt vissza kell fizetni.

A hitelszerződéstől való elállás/felmondás a megvásárolt termékre megkötött szerződést nem érinti. Utóbbi kapcsán a (nem pénzügyi jellegű jogszabályok alapján fennálló) elállásra van lehetőség. Ezt online vásárlásnál szolgáltatás esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napig, weben vásárolt terméknél az annak kézhez vételétől számított 14 napig lehet megtenni.

A kiemelt kép illusztráció.