Kitüntették a lövöldöző embercsempészek elfogásában közreműködő hős rendőröket

Kitüntették azt a 18 rendőrt, akik a segítettek az M5-ös autópályán menekülő és lövöldöző embercsempészek elfogásában. A bűnözők egy kisteherautóval próbáltak megszökni, több lövést is leadtak az őket üldöző rendőrökre, ezzel veszélyeztetve a többi közlekedő biztonságát is. Az egyenruhások végül elkapták őket, senki sem sérült meg – számolt be az M1 Híradó.