Kedden várja az állatkerti Mikulás az óvodásokat és az iskolásokat

December 6-án Mikulás-napi programokkal, kézműveskedéssel, mézeskalács díszítéssel, állatvédelmi témahéttel és a kert legújabb lakójával, a dolmányos hangyásszal várja az Fővárosi Állat- és Növénykert a gyermekeket, óvodás és iskolás csoportokat.

Az állatkerti Mikulással a kisszikla barlangtermében találkozhatnak a gyerekek, bár időnként a kert sétaútjain is feltűnik majd, lovaskocsival járva körbe – áll az Állatkert MTI-hez eljuttatott közleményében.

A verset mondó gyerekek apró ajándékot is kapnak a Mikulástól. A barlangteremben kézműveskedés is várja a gyerekeket, valamint a karácsonyi mézeskalács-díszítést is ki lehet próbálni.

Mikulás napján mutatkozik be továbbá a nemrég érkezett dolmányos hangyász. Ezt az állatkertekben igen ritkán látható állatfajt utoljára több mint nyolcvan éve mutatta be a városligeti intézmény.

A Mikulás-napi program része két vezetett séta is, amelyeken az állatkert munkatársai és a Pesti Magyar Színházban novemberben bemutatott Madagaszkár című, az ismert animációs filmen alapuló zenés kalandtúra főszereplői segítségével lehet megismerni elsősorban azokat az állatokat, akik a musicalben, illetve a filmben is szerepelnek. A vezetett séták 11 és 13 órakor indulnak a főbejáratnál lévő információs pavilontól.

A november 5-től 9-ig tartó időszakban Állatvédelmi Témahéthez kapcsolódó programok is lesznek az állatkertben. Többek között izgalmas keresőjáték és sokféle kézműves foglalkozás várja a tanulmányi csoportokat, valamint december 7-én és 8-án a pedagógusok számára módszertani képzést is tartanak állatvédelmi témakörben.

Kiemelt kép: A Fővárosi Állat- és Növénykert barnamedvéje, Balu (Fotó: MTI/Mónus Márton)