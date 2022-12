Családbarát Egyetem címet kapott a Semmelweis Egyetem a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomtól, valamint szakmai együttműködési megállapodást írt alá a szervezet és a felsőoktatási intézmény csütörtökön Budapesten.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora azt hangoztatta, hogy az intézmény régóta elkötelezett hirdetője és gyakorlója a családbarát elvnek, amely számukra nem távoli cél, hanem a mindennapi működés meghatározója.

Ezért indították el 2019-ben a Családbarát Egyetem Programot, amellyel azt kívánják támogatni, hogy minél kevesebb akadálya legyen a családalapításnak – mondta a rektor, hozzáfűzve: szeretnének nap mint nap többet tenni annak érdekében, hogy az egyetem dolgozói és hallgatói megtalálják az egyensúlyt a tanulás, a munka és gyereknevelés között.

Az elmúlt években gyümölcsöző együttműködés alakult ki továbbá az egyetem és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) között kutatások, egyetemei kurzusok, oktatási anyagok, konferenciák formájában. Most pedig csatlakozik az intézmény a mozgalom családbarát egyetemei közé, aminek köszönhetően új oktatási, kutatási és családbarát intézkedéseket, programok, kurzusok és projektek születnek majd – ismertette a rektor.

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy amikor a kormány 2010-ben elindította a „családbarát fordulatot”, remélték, hogy a társadalomban is kedvező visszhangra lel a kezdeményezés. Jó látni, hogy mára így is lett, intézmények és vállalkozások érzik úgy, hogy érdemes odafigyelni a családok érdekeire – tette hozzá az államtitkár.

Kiemelte, a kormány célja az volt, hogy stabil, komplex, rugalmas támogatási rendszer jöjjön létre, amely sokoldalúan védi és szolgálja a családokat, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon. „Együtt” minden könnyebben megy: nagyobb hatékonysággal lehet a családokrét dolgozni, ha a társadalom is a magáénak érzi ezt a feladatot – fogalmazott az államtitkár.

Ujvári Enikő, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány kuratóriumának alelnöke azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos útmutató és kapaszkodó egy intézményben a vezető kimondott szava, ezért jelentett sokat Merkely Béla kijelentése, miszerint az egyetemnek a családbarát szemlélet kiemelt fontosságú.

Arról is beszélt Ujvári Enikő, hogy a Semmelweis Egyetem tekinthető a mozgalom bölcsőjének, hiszen Kopp Mária szociológus, a mozgalom alapítója itt tanult és kutatott. Az egyetem fogadta be továbbá a szervezet párkapcsolati és gyereknevelési témákat körüljáró, fiataloknak szóló, Iránytű című előadássorozatát is.

Kiemelt képünk: Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Merkely Béla rektor és Ujvári Enikő, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány kuratóriumának alelnöke (b-j) a Semmelweis Egyetem és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szakmai együttműködési megállapodásának aláírási ünnepségén a Semmelweis Szalonban 2022. december 1-jén. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)