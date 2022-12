10. születésnapját ünnepli a Dankó Rádió

Tíz évvel ezelőtt, 2012 decemberében szólalt meg először az éterben a Dankó Rádió. A magyar zene rádiója hiánypótló, változatos műsorkínálatával hamar megtalálta hallgatói bázisát, és amellett, hogy komoly hagyományőrző szerepet tölt be, folyamatos megújulás jellemzi. Jeles jubileuma alkalmából a csatorna több különleges tartalommal, érdekességgel várja hallgatóit, így érdemes figyelemmel kísérni Facebook-oldalát is. Az ünneplés megkoronázásaként nagyszabású koncerttel készül, amelyen többek között olyan kiválóságok lépnek fel, mint Rost Andrea, Szulák Andrea vagy Miller Zoltán és Vágó Bernadett.

A közmédia egyik legfiatalabb rádióadója Dankó Pista neves cigányprímás, nótaszerző nevét viseli, zenei kínálatában ehhez igazodva klasszikus magyar nóták és cigányzenék hallhatók, a repertoárt pedig operett slágerek, népdalok, valamint világzenék is színesítik.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a Dankó Rádió immár tíz éve tölti be közszolgálati szerepét, azáltal hogy a gazdag hazai zenei gyűjteményünket bemutatva a médiából egyre inkább kiszoruló magyar nótát, cigányzenét, valamint a többi hagyományos zenei stílust visszahozza a mindennapokba. „Az elmúlt évtizedben folyamatos törekvés volt a zenei- és műsorkínálat hallgatói igényekhez igazodó bővítése és megújítása, emellett a közmédia kulturális missziójának részeként a magyar zene rádiója nagy hangsúlyt fektet az ismeretterjesztésre is a közös kulturális értékeink közvetítése érdekében” – fogalmazott.

Az elmúlt évtizedben a csatorna mind összetételében, mind zenei kínálatában sokat változott, de a küldetése mindig ugyanaz maradt; a magyar zene népszerűsítése és ápolása, a hagyományos zenei stílusok őrzése. A legutóbbi megújulással a Dankó Rádió új műsorral bővült; az Aranylemezekben az örökzöld slágerek kapják a főszerepet. Idén augusztus végétől minden hétköznap délelőtt felcsendülnek az 1930-40-es évek sanzonjai, kupléi és filmzenéi, az 1950-60-as évek táncdalai, az 1960-70-80-as évek beat-, pop- és rocksikerei, valamint zenés színházi előadások és musicalek népszerű betétdalai is. Az örökzöld slágerekkel a Dankó Rádió tematikus hétvégéi során is találkozhatnak a hallgatók, amelyek során egy-egy előadó munkásságát elevenítik fel.

A közönség többször találkozhatott élőben is a rádió csapatával, hiszen tíz év alatt számos külső helyszínről jelentkezett élő adással. Kilenc évvel ezelőtt máig nagy sikernek örvendő ingyenes koncertsorozatot is indított a rádió, a Dankó Klub – amely házhoz viszi az élő zenét, magyar nótákat és örökzöld slágereket – határainkon innen és túl több mint 60 nagy sikerű előadást könyvelhetett el. Kiemelten fontos emellett a világ magyarságának összekötése, hiszen a rádiónak a világ számos pontján vannak hallgatói. A Dankó Rádió csapata és a hallgatói között egyedülállóan szoros a kapcsolat, nem véletlenül alakult ki az évek során, hogy ez a közösség „Dankó család”-ként hivatkozik önmagára.

A Dankó Rádió csatornaigazgatója, Eredics Gábor kifejtette: „Tíz évvel ezelőtt az éterben egy semmi mással össze nem téveszthető rádió szólalt meg. Születése izgalmas pillanatait követően hamar kiderült, hogy a csatorna a hallgatóit egy csapásra megtalálta, de ennek fordítottja is igaz volt: a hallgatók is azonnal rátaláltak a Dankó frekvenciáira országszerte és azon túl is. Sok-sok hallgató családtagként viszonyul hozzánk azóta is, ismerik műsorainkat, szerkesztőségünk munkatársait is. Mi is hasonlóképpen tekintünk rájuk, figyelünk kéréseikre, szeretettel teljesítjük azokat, sőt megpróbáljuk előre kitalálni, kikutatni azokat.”

A jubileum alkalmából közös ünneplésre hívja a csatorna a hallgatóit, a Facebook-oldalán megosztott érdekességek mellett születésnapi gálakoncerttel is készül. Az ünnepi esemény fellépői között ott lesz Rost Andrea, Szulák Andrea, Miller Zoltán és Vágó Bernadett, a Dankó Rádió népzenei csapata, és színpadra lépnek a népszerű műsorvezetői is. A Dankó 10 Gála műsorát a Dankó extra című műsorban december 25-én 10:04 és 11:57 között hallhatják először a hallgatók, az ismétlés december 31-én 18:04 és 19:57 között lesz. A gálaműsort december 31-én a Duna is műsorára tűzi.