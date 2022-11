Guruló dollárok: Karácsony Gergely elismerte, hogy tudott az Action for Democracy tevékenységéről

Elismerte Karácsony Gergely, hogy tudott az amerikai pénzeket a baloldalnak juttató Action for Democracy tevékenyéségéről. Az NGO vezetője az a Korányi Dávid, aki egyben a főpolgármester tanácsadója is volt az elmúlt időszakban. A MSZP-s Horváth Csaba pedig azt mondta: neki is lennének kérdései a hárommilliárd forintnyi külföldi támogatásról. Az Origo közben arról írt, hogy a baloldal a guruló dollárokért cserébe megígérte a szankciók megszavazását és a drágább nyugati olaj vásárlását – hangzott el az M1 Híradóban szerda este.

A baloldal külföldi támogatásának részletei a múlt heti titkosszolgálati jelentésből derültek ki. Vagyis, hogy Márki-Zay Péterék a Korányi Dávid által vezetett Aciton for Democracy-n keresztül csaknem hárommilliárd forintnyi támogatást kaptak Amerikából. A megafonos Rákay Philip vasárnapi videóösszeállításában azt is leleplezte, hogy az összeg nem mikroadományokból, hanem összesen 11 adományozótól érkezett. „Így hazudott össze-vissza Márki-Zay Péter az Amerikából kapott milliárdokról” – írta szerdán az Origo, felidézve, hogy míg a hódmezővásárhelyi polgármester kezdetben azt mondta: a támogatást ingyen kapták, a minap beismerte, hogy tettek vállalásokat. Ahogy az Origo fogalmaz: a külföldi támogatásért cserébe több kisebb ígéret mellett megígérték, hogy a szankciókat meg fogják szavazni és drágább, nyugati olajat fognak vásárolni. A baloldali pártvezetők a kezdetektől fogva vagy tagadták, hogy tudtak volna a támogatásról vagy hárították az újságírók erre vonatkozó kérdéseit. Egyedül az LMP-s Ungár Péter fogalmazott úgy, hogy dermesztő a külföldi pénz és az is aggasztó, hogy a hatalmas összegből semmi sem látszott a kampányban. „Ez a pénz ebbe a kampányba nem látom, hogy tudott hasznosulni. Tehát itt valakik ezt a pénzt elvitték szerintem” – mondta az LMP társelnöke. A fővárosi közgyűlés szerdai ülése előtt az M1 kérdésére az MSZP-s Horváth Csaba is arról beszélt: szerinte a hárommilliárd forintnyi külföldi pénz nem volt érezhető. Közben az ülésteremben a Fidelitas tagjai egy „Hány millió dolláros bébi?” feliratos molinót emeltek a magasba és több zsáknyi játékdollárral demonstrálták, hogy szerintük Karácsony Gergely-nek tudnia kellett arról, hogy városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid pénzt gyűjt a baloldalnak. A Fidelitas tagjai egy „Hány millió dolláros bébi?” feliratos molinót emeltek a magasba a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2022. november 30-án, felhívva a baloldal „guruló dollárok” néven elhíresült botrányára (fotó: MTI/Soós Lajos) Wintermantel Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője arra szólította fel a főpolgármestert, hogy tisztázza az ügy részleteit. Karácsony Gergely az ülésteremben elismerte, hogy tudott, az Action for Democracy tevékenyéségéről. Sőt: miközben Márki-Zay Péter többször hangoztatta, hogy nem politikai célokra jött a pénz, a főpolgármester a Mediaworksnek már úgy fogalmazott: a támogatást lényegében az ellenzék kapta. „Hát nézze, hogy ha az ellenzék közé sorolunk civil szervezeteket, akkor az ellenzéknek, igen” – mondta a főpolgármester. Az ügyben a rendőrség pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt nyomoz, de már az Állami Számvevőszék is vizsgálja a Márki-Zay Péter mozgalmának nyújtott amerikai támogatást. Kapcsolódó tartalom Belegabalyodott Márki-Zay a guruló dollárokról szóló magyarázkodásba Az összes pénz bement egy nagy zsákba – mondta májusban Márki-Zay, aki aztán a tiltott kampányfinanszírozás beismerésétől novemberre eljutott a totális tagadásig az Egyesült Államokból a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára érkező milliárdos nagyságrendű támogatás sorsát illetően. A Fidelitas tagjai egy „Hány millió dolláros bébi?” feliratos molinót emeltek a magasba a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2022. november 30-án, felhívva a baloldal „guruló dollárok” néven elhíresült botrányára (fotó: MTI/Soós Lajos).