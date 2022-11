Nacsa: Egyre mélyebb a hazugságerdőben a baloldal a guruló dollárok miatt

Ahogy bonyolódik a „guruló dollárok” ügye, úgy kerül egyre mélyebbre a „hazugságerdőben” a baloldal – mondta a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője kedden.

Nacsa Lőrinc az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában úgy fogalmazott: a kormánypártok kíváncsiak arra, honnan származnak valójában azok a külföldi pénzek, amelyekből a baloldal a kampányát finanszírozta.

Márki-Zay Péter, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje azt állította, hogy a baloldal kampányára érkező dollármilliók magyar emberek tízezreinek mikroadományai, de a napokban kiderült, hogy „ez szemenszedett hazugság” – mondta a kormánypárti képviselő.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette: először is hazugság, hogy több tízezren adományoztak, ugyanis az adományokat gyűjtő „Soros-féle” Action for Democracy alapítvány honlapján 11 adományozó van feltüntetve. Ha a hárommilliárd forintnál is többnek megfelelő dollármilliókat valóban magánemberek adományozták, úgy azt összesen tizenegy ember adta össze – mutatott rá.

Nacsa Lőrinc kitért arra is, a másik hazugságuk az volt, hogy az útlevélszám megadásával lehetett igazolni, hogy magyar emberek adományoznak a magyarországi választási kampányra. Eközben az adománykezelő weboldalon nincs is ilyen lehetőség, ezt az adományozótól nem kérték – hangsúlyozta, aláhúzva: így ez a hazugság is megdőlt.

A baloldal tehát csúnyán lebukott, és végképp nyilvánvalóvá vált, hogy a modern magyar politikatörténet legnagyobb külföldi beavatkozásához asszisztált azzal, hogy külföldről finanszíroztatta saját választási kampányát – összegzett a KDNP-s politikus.

A frakciószóvivő feltette a kérdést, honnan származik az a több száz millió dollár, amit a baloldal a kampányára költött.

Itt az ideje, hogy Karácsony Gergely megkérdezze alkalmazottját, Korányi Dávidot, aki az Action for Democracy alapítvány magyar helytartója, és elárulják végre, honnan származnak valójában azok a külföldi pénzek, amelyekből a baloldal a kampányát finanszírozta – fogalmazott Nacsa Lőrinc.