Három milliárdos kérdés gyűri maga alá a baloldal védekezését

A magyar baloldal választási kampányát több mint 3 milliárd forinttal pénzelő Action for Democracy vezetője, Korányi Dávid védekezése egyre több ellentmondást generál. Korányi a Telexnek nyilatkozva próbálta kimosdatni az általa irányított szervezetet az ügyből, kevés sikerrel.

Lázas magyarázkodásba kezdett hétfőn a Telexen keresztül Korányi Dávid, miután Rákay Philip médiaszakember leleplezte, hogy az Action for Democracy igenis a baloldali választási kampányhoz gyűjtött pénzt, ráadásul szó sem volt mikroadományokról, hiszen csupán tizenegyen utaltak pénzt a szervezetnek.

Az amerikai szervezetet vezető Korányi mentegetőzéséről az Origo írt. Beszámolójuk szerint Korányi tagadni próbálta, hogy választási kampányra fordítódott az általuk gyűjtött pénz, miközben az AfD honlapjáról

egyértelműen kiderült, hogy a választásokra, sőt kifejezetten az Orbán-kormány megdöntésére gyűjtötték a pénzt.

Egy március 24-ei honlapmentés szerint a szervezet gőzerővel készült a magyar országgyűlési választásokra és az Amerikából jól ismert kifejezéssel „csatatérállamként” jellemezték Magyarországot. A honlap adománygyűjtő felületére kattintva a következőket lehet olvasni még most is: „a legkritikusabb választás előtt állunk, amit a világ valaha látott. A demokrácia sorsa ezen a választáson és az Orbán-féle diktátorok megállításán múlik. Ezért harcol az Action for Democracy.”

Korányi Dávid zavaros magyarázatot adott a Telexnek a támogatók számát illetően is. Szerinte a Rákay videójában bemutatott felület csak egyike volt az adománygyűjtő oldalaiknak, sőt mint mondta, sokan a közösségi médián keresztül vagy banki átutalással fizettek nekik.

A Korányi által példaként megemlített – azóta már törölt – Magyartavasz.hu oldalon ugyanakkor egy március 23-ai mentés szerint

nem is volt adománygyűjtő felület, és nem gyűjtöttek felajánlásokat az Action for Democracy Facebook-oldalán sem.

Tisztázatlan továbbá az útlevélszámok kérdése is. Emlékezetes, korábban azt állították, hogy csak magyar állampolgároktól gyűjtöttek pénzt, Márki-Zay Péter szerint ennek igazolásához útlevélszámokat is bekértek. Korányi azt mondta, hogy az állampolgárságot a régebbi donációs honlapon ellenőrizték, ami már nem elérhető. A kérdéses időpontban rögzített honlapmentések tanúsága szerint azonban ennek nincs és nem is volt semmilyen nyoma.

