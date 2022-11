Elemző: Nem a magyarok érdekeit képviselték, hanem a nemzetközi érdeket akarták megvalósítani

Évek óta számíthatott a magyar baloldal a nemzeti adomány a demokráciáért nevű amerikai titkosszolgálathoz köthető szervezet guruló dollárjaira. A hazai titkosszolgálat vizsgálata alapján az idei választási kampányban is több milliárd forintnak megfelelő amerikai pénz érkezett a baloldalhoz, a politikai élet befolyásolására. Sajtóinformációk szerint a CIA közeli szervezetnek is köze lehet a tiltott kampányfinanszírozáshoz.

Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában arról beszélt, hogy ez az ügy a legsúlyosabb pártfinanszírozási botrány a rendszerváltoztatás óta. Nem véletlen, az ellenzéki pártok próbálják elfedni, illetve Márki-Zay Péterre rátolni a felelősséget. „Ez a beavatkozás a magyar demokrácia ellen való, a magyar választópolgárok akaratával szemben van, a magyar jogállamiságot és a szuverenitást is sérti” – emelte ki az elemző, hozzátéve: a botrányos ügyben az összes ellenzéki párt benne volt.

„Ha megnézzük azt a hálózatot, amit a nemzetbiztonsági bizottság nyilvánosságra hozott, látunk DK-hoz köthető politikusokat és cégeket, benne van például Czeglédy Csaba ügyvédi irodája is.

Amikor azt állítja az ellenzék, hogy nem részesültek a pénzből, nem tudtak róla, ezt cáfolni lehet. Nehéz is elképzelni, hogy nem tudtak róla, hiszen hárommilliárd forintról van szó” – fogalmazott Nagy Ervin.

Felidézte: az eddigi bizonyítékok alapján egyértelműen kiderült, hogy nem mikroadományokról volt szó, nem tízezrek dobták össze a pénzt, hanem mindössze 11 szervezet.

Még mindig nem tudni pontosan, hogy az Action for Democracy (AfD) forrásai pontosan honnan származnak, de van a hálózatban olyan szervezet – a National Endowement for Democracy -, amely korábban is támogatott Soros Györgyhöz köthető magyarországi szervezeteket, valamint olyan konferenciákat, amelyeken Magyarország rossz hírét keltették.

Az is gyanús – folytatta Nagy Ervin – , hogy miután megalakult az AfD szervezet, alig egy hét telt el, és már utaltak pénzt az Mindenki Magyarországa Mozgalomnak. Ebből azt feltételezhetjük, hogy

magát a szervezetet is azért hozták létre, hogy becsatornázzák a tengerentúli üzleti körök által összedobott pénzt a magyar választásokba. Egyértelműen nemzetbiztonsági ügyről van szó –

állapította meg az elemző, aki szerint hiába nem párt az MMM, akkor is pártszerűen költötték el a pénzt.

Nagy Ervin szerint az ügy tükrében már világossá válik, hogy miért fogalmazott meg az ellenzék április előtt olyan politikai célokat, amelyek nem voltak összhangban a magyar választók érdekeivel. Miért beszéltek például arról, hogy az egészségügyet üzleti alapra kellene helyezni, vagy miért mondták, hogy be kellene szállni a szankciós politikába.

Azért, mert nem a magyarok érdekeit képviselték, hanem a nemzetközi érdeket akarták megvalósítani – szögezte le.

