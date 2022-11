Két nagy fellépőt jelentettek be a 2023-as Szegedi Ifjúsági Napokra

Első körben két nagy nemzetközi névvel rukkolt elő a 2023-as Szegedi Ifjúsági Napok. A szervezők hétfői közleménye szerint a Lukas Graham zenekar és a világ 10 legjobb lemezlovasa közé sorolt Timmy Trumpet is fellép az augusztus 23-26. között megrendezendő nyárzáró fesztiválon.

A közleményben kiemelték: a hét platinalemezt érő és három Grammy-jelölt „7 Years” című slágerével berobbanó Lukas Graham 2016-os debütáló albumát teltházas koncertek követték szerte a világban, és a kritikusok elismerően nyilatkoztak a bandáról.

Timmy Trumpet Magyarországon már többször fellépett, de a Szegedi Ifjúsági Napokon még nem. Az ausztrál house DJ-producer megunhatatlan a hazai közönség számára – írták a szervezők.

A sztárfellépők bejelentése mellett a Szegedi Ifjúsági Napok „egy gesztus értékű akciót is hirdetett”, miszerint jövőre nemcsak a diákoknak nyújtanak kedvezményes bérletet, hanem a tanároknak is igyekeznek segíteni ebben. Kolonics Erika, a SZIN főszervezője elmondta, mostantól az év végéig tavalyi áron hirdetik meg a diákbérletet, és ezzel az engedménnyel a tanárok is élhetnek

Minden további információ www.szin.org weboldalon található.