Évek óta számíthatott a baloldal az amerikai titkosszolgálatokhoz köthető szervezetre

Évek óta jelen van a magyar politikában az amerikai National Endowment for Democracy (NED) nevű, CIA-közeli szervezet – erről írt az Origo. A portál szerint a NED-re bátran számíthatott a magyar baloldal, különösen az utóbbi években. A hazai titkosszolgálat amiatt kezdett vizsgálatot, mert az idei választási kampány időszakában a baloldal többmilliárdos támogatást kapott Amerikából. Ebben az ügyben pedig érintett lehet az amerikai titkosszolgálatokhoz köthető szervezet is – hangzott el az M1 Híradóban vasárnap este.

„A NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön” – fogalmaz cikkében az Origo.

A portál írásában bemutatta, hogy

a National Endowment for Democracy az amerikai titkosszolgálat meghosszabbított kezeként, hogyan próbált már a 90-es évek óta kormányokat megbuktatni, különböző országok belügyeibe beavatkozni.

A cikk idézi a Magyar Demokrata egy korábbi írását, amely szerint

Soros György szorosan együttműködött a CIA-val és a CIA által irányított nem kormányzati szervezetekkel, mint például a NED-del, hogy kormányokat döntsenek meg, amelyek nem akarnak „Washington kedve szerint politizálni”.

Ezen állításukra példaként hozzák fel be a 2003-as Grúziai Rózsás Forradalmat. Az Origo szerint beszédes ugyanakkor az is, hogy a NED a magyar médiatörvényt Soros György szervezetével, a Nyílt Társadalom Alapítványokkal együtt kritzálta egy washingtoni konferencián. Egy négy évvel ezelőtti kisfilmben pedig a magyar demokrácia szerintük romló helyzete a téma.

A NED idén áprilisban ismét megjelent Magyarországon. Az Origo úgy fogalmaz: „A NED az utóbbi időszakban legalább egy tucat alkalommal küldött támogatást Magyarországra különböző projektekhez”.

A Nemzetbiztonsági Bizottság szerdán nyilvánosságra került jelentéséből kiderült, hogy Márki-Zay Péter mozgalma 1,8 milliárd forintot kapott több részletben a tengerentúlról a Korányi Dávid vezette Action for Democracyn keresztül. A pénz nagy része azonban nem maradt náluk. Több mint 1,4 milliárd forint ugyanis a Mindenki Magyarországa Mozgalomtól tovább vándorolt a DatAdat-csoport számláira. Azonban az Action for Democracy ezen felül még közvetlenül is pénzelte a Bajnai Gordon exkormányfő nevével fémjelzett DatAdatot.

De az Oraculum 2020 kft-hez is érkezett az amerikai pénzből. Ez a cég működteti az Ezalenyeg nevű lejáratóportált, amely fizetett hirdetésekben próbálta már 2019-ben és idén is befolyásolni a választókat, többek között agresszív lejárató kampányokat indított fideszes politikusok ellen. Az Oraculum 1 milliárd forintot kapott Korányi Dávidéktól.

A Datadat és az Oraculum 2020 kft.-hez érkező 3 milliárd forintnyi összeggel pedig a NED nevű NGO hozható kapcsolatba – vagyis lényegében tehát az aktuális amerikai kormányzat.

Márki-Zay Péter korábban többször tagadta, hogy a guruló dollárokért cserébe kértek volna bármit az Egyesült Államokból. Később kiderült, hogy ez sem volt igaz és az MMM több politikai vállalást is tett.

Márki Zay Péter, a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje csütörtökön az atv-ben már úgy fogalmazott, a kitűzött célokat nem kérték, hanem az MMM maga ajánlott fel vállalásokat a pénzért.

„Ez teljesen publikus volt. Mi elmondtuk, hogy mit akarunk csinálni, és azok az emberek, akik nekünk pénzt adtak, azok ezt támogatták, hiszen tudták, hogy mi a célunk” – mondta Márki-Zay Péter.

Közben a baloldali pártvezetők a botrány kirobbanása óta tagadják, hogy tudtak volna a külföldi támogatásról.

A guruló dollárok ügyben a rendőrség pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt nyomoz, de már az Állami Számvevőszék is vizsgálja a Márki-Zay Péter mozgalmának nyújtott amerikai támogatást.