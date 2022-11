Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A sportolók és a katonák sokban hasonlítanak

A sportoló és a katona tevékenysége közel áll egymáshoz – fogalmazott a honvédelmi miniszter szombaton Budapesten, a Magyar Honvédség 35. tenisz csapatbajnokságának megnyitóján.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: az a fegyelmezettség, amit egy komoly sportteljesítményhez nyújtani kell, valamint a rendszeresség, az eltökéltség és a határozottság egyaránt jellemzi a sportolókat és a katonákat.

A honvédelmi miniszter kitért arra is, hogy az ötödik Orbán-kormányban a honvédelmi tárcához került a sport területe is. Elmondta: az élsportban jól áll Magyarország, de sokat kell még tenni azért, hogy a magyar nemzet sportoló nemzet is legyen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a hagyományok fontosságáról szólva hangsúlyozta: a több mint három évtizedes múltú honvédségi tenisz csapatbajnokság jól mutatja a katonák sport iránti elkötelezettségét, és példázza azt is, hogy mennyi lehetőség van a sport és a honvédelem összedolgozásában.

A Magyar Honvédség 35. tenisz csapatbajnokságán – amelyen hat csapat indult – a honvédelmi miniszter is pályára lépett.