Szijjártó Péter: Beruházásokkal lehet elkerülni a recessziót

Újabb beruházást jelentett be Debrecenben a BMW. A német óriásvállalat a készülő autógyár mellett egy magasfeszültségű akkumulátor-összeszerelő üzemet is épít. A bejelentésen Szijjártó Péter elmondta, így már a 800 milliárd forintot is eléri a BMW fejlesztése, ami az ország történetének harmadik legnagyobb zöldmezős beruházása – számoltak be róla az M1 Híradóban.

„A debreceni gyár történelmet fog írni, hiszen itt minden elkészült autó elektromos lesz. Emellett új üzemünk lesz a BMW-csoport első olyan létesítménye, ahol nem használunk fosszilis energiát. Ezzel jelentős lépéseket teszünk az éghajlat védelme érdekében. Vagyis, vállalatunk zöld és digitális lesz" – mondta Milán Nedeljkovic, a BMW csoport igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja. Ráadásul a német óriáscég nemcsak autógyárat, hanem egy akkumulátor-összeszerelő üzemet is épít. „Így a BMW debreceni beruházása meg fogja haladni a 800 milliárd forintot" – emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki hozzátette, ezzel Magyarország történetének harmadik legnagyobb zöldmezős beruházása valósul meg. Az akkumulátorüzem felépítése 500 új munkahelyet teremt az eredetileg tervezett ezren felül. Ezzel a fejlesztéssel a Debrecenben gyártott autókba Debrecenben előállított akkumulátorok kerülnek. „A BMW debreceni gyárának önmagán túlmutató jelentősége lesz, hiszen ez a gyár világviszonylatban, globális összehasonlításban is egyedülálló lesz a maga nemében, hiszen az első gyár lesz a világon, amely a gyártás során teljes mértékben elszakad a fosszilis energiahordozóktól. Ez azt a lehetőséget hozza magával, hogy úgy, ahogy az elmúlt tizenegy néhány évben, a magyar gazdaság teljesítménye úgy fog növekedni, hogy közben a káros anyag kibocsátásunkat csökkenteni tudjuk" – fogalmazott Szijjártó Péter. A miniszter fontosnak nevezte, hogy Magyarországon a kontinens legkedvezőbb beruházási környezetét hozták létre az elektromos autóipari cégek számára, illetve szövetséget kötöttek az iparág legnagyobb keleti és nyugati szereplőivel. Kiemelte, hogy Németországon és Kínán kívül egyedül Magyarországon lesz jelen gyártókapacitással a három nagy német prémium márka, valamint az elektromos akkumulátorok világpiacát uraló kínai és dél-koreai vállalatok közül három is ide helyezte európai gyártási központját. A BMW beruházása további lendületet ad a magyar autóiparnak, amelynek termelési értéke 23 százalékkal nőtt az idei év első kilenc hónapjában, így meghaladta a 8700 milliárd forintot, s ez idén először átlépheti a 10 ezer milliárd forintot. A járműgyártásnak is köszönhetően a magyar gazdaság várhatóan tovább növekszik, miközben az európai gazdaság a recesszió irányába tart. Szijjártó Péter ezért is fogalmazott úgy, hogy beruházásokra van szükség, ugyanis azokból lesz munkahely, a munkából lesz termelés, a termelésből pedig gazdasági növekedés. Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a BMW beruházását bejelentő ünnepségen Debrecenben, 2022. november 25-én. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)