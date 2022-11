Közös kutatás-fejlesztési projekteket indít az SE és a MOME

Közös kutatás-fejlesztési projektek indításáról kötött együttműködési megállapodást a Semmelweis Egyetem (SE) és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) – közölte az orvos-egészségügyi felsőoktatási intézmény pénteken az MTI-vel.

A közleményben Merkely Bélát, az SE rektorát idézve hangsúlyozták, hogy az egyetem transzlációs szemléletének köszönhetően az összefogás eredményei a lehető leghamarabb hasznosulhatnak majd a betegágyaknál is.

A rektor kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem Kelet-Közép-Európa kiemelt tudáscentrumaként az oktatás és a betegellátás mellett a kutatás és az innováció területén is egyedülálló szerepet tölt be. „Mindig a legújabb eredményeket és a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk a betegellátásban és az oktatásban egyaránt. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a magyar kreatív- és designipar megkerülhetetlen szereplőjeként a többi között az anyagkutatásra is nagy hangsúlyt fektet. Az új anyagok és a kapcsolódó technológiák az orvostudomány számára is rendkívül hasznosak lehetnek. A most kezdődő közös munka célja az, hogy garantáltan azok is legyenek” – fogalmazott Merkely Béla.

A közleményben Fülöp Józsefet, a MOME rektorát idézve azt írták: „A mi feladatunk az, hogy design alapú megoldásokkal, a többi között anyagkutatási innovációkkal, a műszerek, gyógyításban használt eszközök ergonomikus megtervezésén túl holisztikus szemlélettel adjunk választ a kor kihívásaira, formáljuk a jövőt, és a technológiák humanizálásával feltárjuk, hogy az egészségmegőrzésben, a betegápolásban hol vannak olyan lehetőségek, ahol a gyógyítók és a designerek együtt tudnak működni. Ez a megállapodás az első nagy lépcső ebben a folyamatban”.

A tájékoztatás szerint a művészeti egyetemen mintegy 30 fős csapatban dolgoznak a kutatás-fejlesztési projekteken. Fő céljuk, hogy a design a folyamat középpontjába kerüljön, illetve hogy a különböző iparágakhoz közelebb vigyék, és ebben az egészségügy is nagyon fontos, kiemelt terület számukra – ismertették. Az együttműködési megállapodást Merkely Béla és Fülöp József rektor, valamint Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumának elnöke és Böszörményi-Nagy Gergely, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elnöke írta alá.

