Az évszázad mérkőzése, a futball aranykora a közmédiában

„Költők, írjatok verseket!” – kiáltotta a legendás 6:3-as meccs közvetítése végén Szepesi György, így rövid időn belül hatszáz vers érkezett a Népsport szerkesztőségébe. A magyar labdarúgás napján, november 25-én a Duna, az M4 Sport, a Kossuth és Petőfi Rádió is megemlékezik az Aranycsapatról a győzelem 69. évfordulóján.

1953. november 25-én, a londoni Wembley-stadionban a magyar labdarúgó-válogatott 6:3-ra legyőzte Angliát. A mintegy 105 ezer néző előtt megrendezett összecsapást, amelyen több mint tízezer magyar is szurkolt, az angol sajtó az évszázad mérkőzésének kiáltotta ki. A mérkőzés tiszteletére november 25-ét a Magyar Labdarúgó Szövetség a magyar labdarúgás napjává nyilvánította.

Kapcsolódó tartalom

A közmédia több csatornája is megemlékezik a sporttörténeti diadalról. A Dunán 18:55-kor vetítik a 6:3, avagy játszd újra, Tutti! című alkotást. Tímár Péter rendező mozikban nagy sikert aratott filmjének főszereplője Eperjes Károly – azaz Tutti, aki a szurkolók bosszúságára előre bemondja a gólokat. Mivel Tuttira az AVH is felfigyel, menekülnie kell. A film sportesemény és korrajz is egyben, amely bemutatja a mérkőzés jelentőségét. Jól mutatja, hogy milyen hatással bírt az esemény 53-ban, hiszen, a mérkőzést követően országszerte „6:3-as műszakokat” rendeztek, ahol a dolgozók „minden eddig teljesítményüket felmúlva” több száz százalékkal teljesítették túl a terveket.

Az M4 Sporton – ahol a katari vb mérkőzéseit ezen a napon is követhetik a nézők – az eredeti televíziós közvetítést láthatják a legendás Aranycsapattal 23.15 perctől. Az összecsapás időpontjában a meccset – televízióadás hiányában – kizárólag rádiós közvetítésként lehetett követni Magyarországon, a zseniális rádiós riporter, Szepesi György kommentálásával. A Kossuth Rádióban és a Petőfi Rádióban a nemrégiben szobrot kapott utánozhatatlan kommentátor hangja is feltűnik majd. A Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában Novonty Zoltán emlékezik meg az Aranycsapat 12 tagjáról, valamint a hallgatók óránként megismerhetnek egy-egy ikonikus játékost a Krónika előtt.

Emlékezzünk együtt az Aranycsapat 6:3-as győzelmére – november 25-én a közmédia csatornáin!

Kiemelt kép: MTI Fotó Archív