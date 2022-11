Új és visszatérő magyar tehetségek a Virtuózok V4+ adásában

Pénteken este a magyar válogató adással jelentkezik hazánk egyetlen klasszikus zenei tehetségkutatója. Magyarország új virtuózai mellett sok visszatérő tehetség lenyűgöző játékában gyönyörködhetnek a Duna nézői és megtudhatják a résztvevő öt ország mely négy-négy tehetsége jut tovább a nemzetközi elődöntőbe.

Péntek este hazánk klasszikus zenei reménységei lépnek színpadra az ország egyetlen komolyzenei tehetségkutató show-jában. Az immár a 8. évaddal visszatérő Virtuózok magyar válogató adása 20:45-től látható a Dunán.

Felemelő pillanatok, csodálatos előadások várnak a nézőkre, akik – többek között – fuvolán, furulyán, nagybőgőn, zongorán, szaxofonon és ütős hangszeren játszó fiatalokkal ismerkedhetnek meg. Sok visszatérő virtuóz is megmutatja majd a hazai klasszikus zene elismert képviselői előtt, mennyit fejlődött. Miklósa Erika, Batta András, Balázs János és Bogányi Gergely mellett két új zsűritag, Keller András és Káel Norbert keresi a jövő nagy zenészeit.

Az ítészeknek nehéz dolguk lesz, de a válogató adás végére dönteniük kell a továbbjutókról, akik nemzetközi színtéren képviselhetik Magyarországot. A magyar válogató adás műsorvezetője Bősze Ádám lesz.

A határokon átívelő Virtuózok harmadik alkalommal valósul meg a visegrádi négyek és egy vendégország, ezúttal Szlovénia részvételével, így a nézők azt is megtudhatják, ezekben az országokban miként zajlott a válogató és a nemzetközi elődöntőbe jutott négy-négy fiatalt is megismerhetik. A két nemzetközi elődöntő adásból országonként 2-2 tehetség jut a döntőbe, amelyben nemzetenként egy győztest hirdetnek, valamint a versenyzők maguk közül megválasztanak egy „szupergyőztest”, aki a világsztárokból álló zsűri előtt is titok lesz a kihirdetés pillanatáig. Emellett közönségdíjakat és különdíjakat is átadnak, az MTVA felajánlásából a második helyezettek fellépési lehetőséget nyernek a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, valamint egy értékes porcelán hegedűvel is gazdagodnak.

Virtuózok V4+ Szlovénia – magyar válogató adás november 25-én 20:45-kor a Dunán!

