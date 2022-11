Századvég: Javult a lakossági és a vállalati konjunktúraérzet novemberben

A Századvég Konjunktúrakutató 2022. novemberi felmérése alapján a lakosság és a vállalkozások konjunktúraérzete is kismértékben javult. A –100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index –29,9-ről –26,4-re javult, a vállalati mutató értéke pedig –26,1-ről –20,7-re nőtt. A vállalati és a lakossági mutató javulását a visszakorrigáló energiaárak is magyarázzák. A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását továbbra is az orosz–ukrán háború, a szankciók okozta magasabb inflációs környezet és a gazdasági szankciók által okozott bizonytalanság határozták meg. A pénzügyi, devizapiaci, továbbá elsősorban az árupiacokon tapasztalható nagyobb turbulenciák szintén a bizonytalanságot erősítették. A konjunktúraérzet jelentősebb javulására akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció mérséklődik, továbbá az energiapiacokon megszűnik az óriási bizonytalanság, és jelentősebben alacsony árak alakulnak ki – írják a Századvég legújabb elemzésében.