Orbán Balázs: Magyarország hozzájárul Ukrajna megsegítéséhez, de nem közös hitelfelvétellel

A magyar kormány az európai uniós elvárásoknak megfelelően döntött Ukrajna támogatásáról. Azonban az EU vezetése által javasolt közös hitelfelvétel helyett a magyar költségvetés terhére, viszonossági alapon valósítják meg a szomszédos ország segítését.

„Döntött a kormány: az EU által Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós hitelből a hazánkra eső 187 millió eurós összeget hitelfelvétel és közös eladósodás nélkül, a magyar költségvetésből biztosítjuk! Magyarország kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez, de kizárólag bilaterális alapon, a közös hitelfelvétel ugyanis nem jelent mást, mint közös eladósodást és a pénzügyi szuverenitás elvesztését” – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán. Mint írta, a közös adósság nem megoldás.

„Közös adósságvállaláshoz egyszer járultunk hozzá, de az sem lett sikertörténet. Magyarország ezért többet nem kíván ebbe az utcába belemenni!” – tette hozzá.

Mint arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság és Magyarország között húzódó, a hazánkat megillető uniós források kifizetése körül lévő vita során a magyar kormány vállalta, hogy megvalósít egy 17 pontból álló, a Bizottság által is elfogadott jogállamisági, korrupcióellenes intézkedési csomagot. A javaslatcsomagból az elmúlt hetekben törvények sora született, a magyar Országgyűlés ugyanis minden, a megállapodásban rögzített pontot törvényi erőre emelt. Azonban most megváltozott a Bizottság álláspontja, ugyanis nem elégedettek maradéktalanul a magyar intézkedésekkel, ugyanakkor ennek ellenére is elfogadják a Magyarország által benyújtott tervet a helyreállítási alapról, valamint aláírják a kohéziós forrásokhoz szükséges partnerségi megállapodást is, azonban újabb feltételekhez kötik a kifizetéseket.