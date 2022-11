48 perc: Politikai megrendelés nyolc koffernyi dollárért a baloldal kampányában

Nagy Attila Tibor politikai elemző, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász és Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója voltak Lánczi Tamás vendégei az M1 és a hirado.hu közös csütörtök esti hírháttérműsorában, a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban. A beszélgetés első felében a hazai baloldal amerikai pártfinanszírozási botránya volt terítéken, amelynek nemzetbiztonsági vizsgálatáról szerdán hoztak nyilvánosságra részleteket.

Eddig példa nélküli a magyar demokrácia történetében – reagált Lomnici Zoltán alkotmányjogász a magyar ellenzék amerikai kampányfinanszorázására, melynek keretében több mint hárommilliárd forint érkezett az Egyesült Államokból a magyar baloldal pártjaihoz az országgyűlési választások előtt. Az alkotmányjogász úgy fogalmazott:

a joggal való visszaélésről van szó, ami egy kiskaput használt a párttörvény kijátszására.

Megsértették-e a törvényt a baloldali pártok

Nagy Attila Tibor szerint párttörvény azt mondja ki, hogy párt nem fogadhat el külföldi finanszírozást, Márki-Zay Péter Mindenki Magyarország Mozgalma viszont nem párt. Az elemző elismerte ugyanakkor a műsorvezető felvetését, miszerint a baloldalra érkezett támogatásból jelentős részt kaptak a Datadat cégei, akik kampánytevékenységet folytattak, amikor az ellenzéki pártok plakátjait terjesztették és telefonon keresték meg a szavazókat.

A beszélgetés során rámutattak arra is, hogy hiába hivatkozik arra Márki-Zay Péter, hogy az MMM nem politikai párt, ő maga azonban a magyar baloldal közös miniszterelnök-jelöltje volt. Ezzel kapcsolatban

Lomnici Zoltán elmondta, például az Egyesült Államok pártfinanszírozási törvénye kimondja, hogy azok a szervezetek, amelyek külföldi finanszírozásból folytatnak tevékenységet, nem indíthatnak listavazető politikust, és pláne nem indíthatnak elnökjelöltet a választásokon.

Túl fiatal szervezet az Action for Democracy

Kiszelly Zoltán a külföldi pénzek donora, az Action for Democracy (AD) kapcsán kiemelte, a szervezetet idén február 24-én alapítottak, majd március elején már nagy összegű támogatásokat utalt a magyar baloldalnak. Az elemző hangsúlyozta, hogy „ezek nem mikroadományok voltak, hanem előkészített finanszírozás”.

Arra a magyarázatra vonatkozóan, miszerint AD-tól érkező pénzeket a magyar demokráciáért aggódó amerikai-magyar kettős állampolgárok adományozták, Lánczi Tamás arra emlékeztetett, hogy a szervezet alapítói között olyan személyek vannak, mint az amerikai Wesley Clark korábbi NATO-parancsnok.

Nagy Attila Tibor szerint azonban továbbra sem bizonyított, hogy amerikai kormányzati machinációk húzódnak az AD mögött. Felhívta a figyelmet arra, hogy Márki-Zay Péter korábban is hangoztatta, olyan amerikai kapcsoaltai vannak, akik szimpatizálnak az Orbán-kormánnyal. Az elemző szerint egyelőre nem bizonyított, hogy az ellenzék nem tartotta be a jogszabályokat.

A műsorvezető azonban emlékeztetett, hogy a Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnökhöz köthető Datadat cégcsoport volt az egyik legnagyobb kedvezményezett, amely több mint 1,4 milliárd forintot kapott az amerikai pénzből.

Lomnici Zoltán szerint a nemzetbiztonsági jogszabályok egyértelműsítik, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatnak védenie kell Magyarország gazdasági-politikai integritását, az AD-től érkező támogatás pedig szemmel látható összeg volt.

A főpolgármester is kapott pénzt

A vita során Lánczi Tamás kiemelte, hogy Karácsony Gergely 99 mozgalma is részesült az AD finanszírozásában. Ezt bizonyította, hogy az AD honlapján a támogatott szervezetek között szerepelt a 99 mozgalom neve is, de miután a sajtó megtalálta Karácsony Gergelyéket is a honlapon, az AD törölte a főpolgármester szervezetét a listáról.

A baloldali pártvezetők hárítanak

A műsorban elhangzott, Márki-Zay Péter több ellentmondásos kijelentést is tett azzal kapcsolatban, hogy a pártok tudta-e az amerikai pénzről. Ezzel szemben viszont a baloldali pártvezetők sorra tagadják, hogy tudomásuk volt a hárommilliárd forintot meghaladó támogatásról.

Kiszelly Zoltán felidézte, Márki-Zay Péter a finanszírozásért cserébe tett vállalásokról is beszélt. Az egyik ilyen ellentételezés lett volna, hogy amennyiben ők nyernek áprilisban, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.

Kieszelly kiemelte, hogy ez „politikai megrendelésnek” tekinthető, amely pedig már nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Nagy Attila Tibor továbbra is azon az állásponton maradt, hogy egy ilyen vállalás nem törvénysértő.

Ugyanakkor elismerte, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozással Magyarország feladott volna egy szeletet a nemzeti szuverenitásából.

Az AD igazgatójának, Korányi Dávidnak a szerepével kapcsolatban Lomnici Zoltán megjegyezte: „ő lehet a kapocs ahhoz, hogy Karácsony Gergely is tudott az amerikai pénzekről”. Mint rámutatott, Korányi rendszeresen fordított a főpolgármesternek nemzetközi eseményeken, valamint tanácsadói feladatokat is ellátott a politikusnál.

