Révész Máriusz: Tempóváltás következett be az Aktív Magyarországért programban

Valódi tempóváltást jelent, hogy a 2016-ban indult Aktív Magyarországért program kormánybiztosságból államtitkárság lett, a sport és az egészségügy mostani összefogásával futó új programjuk pedig sikerre számíthat – jelentette ki Révész Máriusz államtitkár az Aktív Magyarországért 2022 Konferencián szerdán Egerben.

A programért felelős miniszterelnökségi államtitkár előadásában fontos fejleménynek nevezte, hogy útjára indítják azt az új programot, amelynek célja népszerűsíteni a szabadidősportot, az aktív életmód térnyerését.

Alapos indoka van annak, hogy változtatni kell: felmérések szerint a magyar lakosság drámaian keveset mozog, a megkérdezettek 59 százaléka mondta azt, hogy soha nem sportol – fejtette ki. „Lustuló nemzet lettünk, mert miközben 2017 óta majd minden országban javultak a mutatók, mi magyarok egyre kevesebbet mozgunk” – fogalmazott az államtitkár.

A magas vérnyomás, az elhízás a mozgáshiány következménye, a halálozások csaknem tizede a mozgáshiányra vezethető vissza – hangsúlyozta Révész Máriusz. Szomorú adat a várható élettartam is, amely a férfiaknál 6,1, a nőknél 4,8 évvel alatta marad az uniós átlagnak, és ennek oka nem az egészségügyi ellátásban, hanem az életmódban keresendő.

A szabadidősportnak az Aktív Magyarországért programba emelésével 15 százalékkal kellene csökkenteni azoknak a számát, akik soha nem sportolnak. Ehhez a célhoz egy kampány kevés, átfogó stratégiára van szükség – jelentette ki az államtitkár, aki azt is közölte, hogy Monspart Sarolta aktív életmód stratégia elnevezéssel fut a megvalósítás.

Révész Máriusz a továbbiakban a szabadidősport népszerűsítésének különféle területein – kezdve az általános iskolával – a már megvalósított, vagy megvalósítandó legfontosabb teendőket mutatta be. Megfogalmazása szerint az általános iskolában, dacára a mindennapos testnevelésnek, nagyon nagy a gond. A túlsúlyos gyerekek aránya évről évre növekszik, és lassan egyharmaduk túlsúlyos lesz.

Az államtitkár az eredmények között szólt a vándortáborokról, illetve a Sport 43 programról, amelyben ötvenezer gyereket vittek el egynapos aktív mozgásra, egynapos aktív osztálykirándulásokat szerveztek. Ez utóbbinak egy része rászoruló gyerekeknek szólt, ötezer rászoruló gyerek vett benne részt. A jövőben a vándortáboros eszközök felhasználásával két-háromnapos aktív osztálykirándulás lehetőséget hirdetnek meg.

A futókör program a lakóhelyen való mozgást hivatott ösztönözni, s egyben szépen, lassan az ország legnagyobb sporteseménye lesz. A fiatalok megszólítása fontos az iskolán kívül is, ami a pumpa pályákkal és a bringaparkokkal nagyszerűen működik. A görkorcsolyás rendezvényeket is beemelik a programba. A célkitűzések sorában szerepel, hogy minden közepes városban legyen jégpálya, sítanpálya programot indítottak, de jól működött a Hej, hó, síelni jó! program is. Beindult a mászótermek építése és felújítása is – sorolta.

Kitért arra, hogy az idősek megmozgatása is nagyon fontos. Célkitűzésként fogalmazták meg, hogy a jelenleg működő 120 gyalogló klub számát ötszázra növeljék egy éven belül.

Az államtitkár a Millió lépés az életért programról azt mondta, hogy ez lesz az egyik zászlóshajó a következő évben. Ötven- százezer embert szeretnének elérni vele. Nagyon sok lehetőség látszik az ötpróba programban is.

Aktív turisztikai fejlesztésekre rengeteg pénz lesz, ugyanakkor meg kell küzdeni még néhány kihívással. Ezek sorában a legnagyobb problémát az aktív turizmus és a természetvédelem összehangolása jelenti – közölte Révész Máriusz.