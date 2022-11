Felkerült a körözöttek listájára Kovács Béla, a kémkedésért elítélt jobbikos politikus

Kiadták az elfogatóparancsot a politikai szlengben KGBélaként elgíresült Kovács Béla volt jobbikos politikus, parlamenti képviselő ellen, aki hónapok óta szökésben van, és a hírek szerint Moszkvában kezdett új életet.

Költségvetési csalás miatt belföldi elfogatóparancsot adott ki kedden a Budapest Környéki Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja Kovács Béla, a Jobbik jogerősen elítélt volt európai parlamenti képviselője ellen.

Mint arról a hirado.hu is mbeszámolt, a Kúria 2022. szeptember 27-én bűnösnek mondta ki Kovács Bélát az Európai Unió Intézményei elleni kémkedés és költségvetési csalás bűntettében valamint magánokirat-hamisítás vétségében, ezért öt év fegyházbüntetésre valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. A volt politikus csak büntetése kétharmadának letöltése után szabadulhatna feltételesen.

Csakhogy a „KGBéla” néven elhíresült jobbikos politikus, egykori EP-képviselő azóta eltűnt a hatóságok, a sajtó, sőt még az ügyvédei elől is.

A Magyar Nemzet november elején arról számolt be, hogy ugyan a büntetés-végrehajtás októberben kiküldte a börtönbehívót Kovács pilisszentkereszti, százmilliós villájába, ám az anélkül jött vissza a feladónak, hogy bárkinek is kézbesíteni tudták volna. Kovácsot legutóbb 2020. szeptember végén látták a villában.

Idén januárban számolt be róla a lap, hogy a volt jobbikos politikus Moszkvában kezdett új életet, ahol állítólag agyműtéten is átesett, végül egykori egyetemén, az egyébként „kémképzőnek” tartott Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében kezdett tanítani. Kovács még 1986-ban itt szerzett nemzetközi közgazdászdiplomát, japán, angol, orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett, emellett lengyelül, franciául és németül is beszél. Feltételezhetően orosz állampolgársággal is rendelkezik.

Kiadatása reménytelennek tűnik, hiszen az orosz büntetőjogi kódex kimondja: csak azok adhatók ki egy másik országnak, akiket olyan bűncselekményért ítéltek el, ami Oroszországban is büntetendő. Ott azonban sem az Európai Unió intézményei elleni kémkedés, sem az unió kárára elkövetett költségvetési csalás nem szerepel a bűncselekmények között.

A Magyar Nemzet feltételezése szerint egyébként most nem is a fönti ügyben adták ki a körözést, mivel az elfogatóparancs a Büntetőeljárásról szóló törvény 119 paragrafusa (1) bekezdésére hivatkozik, ez alapján pedig nem az ítélet végrehajtása miatt, hanem egy másik bűncselekmény miatt keresik Kovács Bélát.