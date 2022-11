Dollárbaloldal: sötét foltok Karácsony Gergely körül

A főpolgármester és az általa fémjelzett mozgalom is vastagon érintett lehet a külföldi finanszírozási botrányban.

A Magyar Nemzet cikksorozatban foglalja össze Karácsony Gergely érintettségét a dollárbaloldal ügyében. A lap sorozatának első részében felidézik, hogyan indult a 99 Mozgalom és mi köze van ennek az amerikai finanszírozáshoz.

A 2018-ban miniszterelnök-jelöltként elbukott Karácsony Gergely 2021. május 15-én jelentette be, hogy elindul a baloldal miniszterelnök-jelöltségéért. Programismertető beszédében arról is beszámolt, hogy

életre hívja a 99 Mozgalmat, amely „nem a pártok helyett, hanem azok mellett szolgálná a változást Magyarországon”.

Bár célként „a kiváltságos egy százalék trónfosztását” hirdették meg, „a 99 százalék érdekben”, a tagság soraiban legelőször a balliberális elit ismert személyiségei tűntek fel.

Az új szervezet azonban már a nagy médiavisszhangtól kísért indulás után gyorsan eljelentéktelenedett. Ahogy pedig Karácsony körül egyre több botrány robbant ki, az új formáció is szép lassan kikopott a híradásokból, és már a hírességek sem erőltették Karácsony propagálását. A 99 Mozgalom hamarosan már csak Karácsony kampányparavánjaként működött.

Augusztusban a Magyar Nemzet már arról írt, hogy „közöny és érdektelenség övezi a főpolgármester 99 Mozgalmát”, és a „szervezet hivatalos Facebook-oldala csupán 939 embernek tetszik és mindössze 1060 követője van.” Karácsony ekkoriban a kordivatnak megfelelően „99 podcast” néven egy új műsort is indított „Magyarország jövőjéről”, az azonban totálisan a kampánymegfontolásokhoz igazodott, és mindössze tíz adásig jutott 2021 szeptemberéig.

Amikor szeptember közepén a Soros György által finanszírozott Project Syndicate nevű portálon publikált egy írást, ismét felmerült a kérdés, hogy kik lehetnek a Karácsony mozgalma mögötti titokzatos adományozók, de továbbra sem születtek konkrét válaszok az ügyben.

Végül a főpolgármester a baloldali előválasztás második fordulójában csak a második helyen végzett, és vita indult arról, hogy ő vagy a harmadik helyezett, Márki-Zay Péter lépjen vissza a másik javára. Utóbbi kettejük vitájában témává is tette

Karácsony kampányköltéseit, és október 7-én kijelentette, hogy tudomása szerint Karácsony Gergely 500 millió forintból kampányolt. Közben az is kiderült, hogy a főpolgármester Facebook-költései magasabbak voltak, mint a másik négy miniszterelnök-jelölté együttvéve.

Karácsony Gergely végül visszalépett a hódmezővásárhelyi polgármester javára, amelyet követően lemondott a kampányfőnöke. A DK-s Nyugati Fény úgy értelmezte Gál J. Zoltán távozását, hogy „nyilván összefüggésben azzal, hogy közel 500 millió forintot költöttek a kampányra”. Karácsony Gergely tagadta, hogy 500 millió forintot költöttek volna a kampányára, de a pontos összeget nem ismertette.

A Karácsony Gergely kampányára elköltött több száz millió forint eredetére később, a visszalépése után sem derült fény. Márki-Zay Péter először úgy fogalmazott, nem tudja, ki volt a finanszírozó, majd Bohár Dániel újságíró kérdésére elismerte, hogy ismeri az adakozók egy részét.

Karácsony helyett Márki-Zayt stafírozták

A 99 Mozgalom végül csak a 2022-es országgyűlési választások után tette közzé a 2021-es évről szóló elszámolását, melyben a bevételi oldalon 263 millió, a kiadásin pedig 283 millió forint szerepelt. A támogatók kilétéről továbbra is hallgatott Karácsony Gergely ernyőszervezete. A kiadási oldalon egyébként úgy szerepelt egy 283 millió forintos összeg, hogy csak Facebook-költésekre 140 millió ment el. Ekkorra már a szervezet honlapja sem volt elérhető.

2022 augusztus végén Márki-Zay Péter elkezdett beszélni arról, hogy sok százmillió forintot kaptak külföldről a kampányra. Karácsony Gergely viszont még ekkor sem akarta elmondani, hogy honnan jöttek a kampánypénzek.

Eleinte még arra a kérdésre sem válaszolt, hogy vajon az ő előválasztási kampányát is támogatta-e a Márki-Zay Péter országgyűlési kampányát finanszírozó amerikai Action for Democracy, avagy sem.

A 99 Mozgalom Action for Democracy részéről történő finanszírozását firtató kérdés azért is volt több, mint jogos, mert az amerikai kampányszervezethez a főpolgármestert egy tanácsadója személye is kötötte.

A Márki-Zay Péter országgyűlési kampányát finanszírozó amerikai szervezetet ugyanis az a Korányi Dávid vezeti, aki 2019 óta a főpolgármester fizetett városdiplomáciai főtanácsadója. Nehéz – bár nem lehetetlen – elképzelni, hogy a New Yorkban élő és Soros Györgyhöz is köthető aktivista főnökének nem, csak Márki-Zay Péternek hajtott volna fel pénzt a kampányára.

További alapos gyanúra okot adó elem, hogy a főpolgármester ernyőszervezete egy ideig szerepelt az Action for Democracy támogatotti listáján, de az amerikai szervezet szeptemberben kiadott egy közleményt, amelyben – teljesen abszurd módon – letagadta mindezt.

Érdemes rámutatni, hogy miután tavaly október elején Karácsony Gergely visszalépett Márki-Zay Péter javára a baloldali előválasztás második fordulójában, az addig is csak ernyőszervezetként működő 99 Mozgalom lényegében minden szempontból tetszhalott állapotba került.