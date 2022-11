Az ország nyugati felében beköszöntött a tél

Az éjjel jelentős mennyiségű hó esett a Kőszegi-hegységben, van ahol a 15 centimétert is meghaladta a hótakaró vastagsága. Csak a hegyekben maradt meg a hó: ott azonban okozott némi fennakadást, az Írott-kőhöz vezető utat le is kellett zárni. Bár a következő napokban melegszik az idő, ám az utakon továbbra is érdemes vigyázni – hangzott el az M1 Híradóban szerda este.

Szinte teljesen fehérbe borult a táj a Kőszegi-hegységben. A fák ágain vastagon áll a hó, ami az utakon is megmaradt. Mintegy 15 centiméternyi hó hullott és nagyrészt nem is olvadt el. Az Írott-kőhöz vezető utat le is kellett zárni. „Csak a hegy feléig jutottunk, mert annyira rossz már az út minősége, hogy az autók folyamatosan fordultak vissza. Nagyon sok helyen kidőlt fák voltak, illetve olyan nagy és csúszós a hőréteg, hogy egyszerűen nem lehet autóval följebb menni. Olyan 10-15 centire mondanám a hóréteg vastagságot” – mondta Kecskés-Bencsik Ildikó tudósító. Sopron környékére is megérkezett az idei első hó. Itt azonban hamar olvadni kezdett, de a következő napokban még lehet hó a magasabban fekvő területeken. Ezt mondta a közmédia meteorológusa. Molnár Csilla meteorológus szerint az igazi télre még várni kell. „Még a Bakonyban lehet egy kis havazás, bár akkora mennyiségre már nem számíthatunk, mint a Kőszegi-hegységben, illetve az Északi-középhegységben, valamint az északkeleti tájakon még azért hullhat egy kis hó. Megmaradni nem fog, mert a folytatásban napsütés is lesz, illetve egy kicsit enyhül majd az idő, melegszik a levegő” – fejtette ki a szakember. Hajnalban azonban egyre többfelé mérhetünk mínuszokat, ami miatt az utak jóval csúszósabbak, síkosabbak lehetnek. Ilyenkor egyre több a baleset. „Ilyenkor még nem állt rá a gondolkodásmód arra, hogy megváltoztak a tapadási viszonyok és mindenki türelmetlen mindenki siet, mindenki próbálna a közlekedésbe behozni minden késést azonnal jönnek ezek a ráfutásos balesetek” – magyarázta Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértő. A szakemberek ezért azt kérik, hogy útnak indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális út- és látási viszonyokról és ellenőrizze az autóját. És mindenképpen ajánlják a téli gumit, amit még mindig csak az autósok 60%-a használ. Kapcsolódó tartalom Leesett az első hó, videón mutatjuk a bokáig érő fehér leplet! Az Alpokalján ma több helyen átválthat havazásba, havas esőbe az intenzív csapadék. Kiemelt kép: (MTI Fotó: Vajda János).