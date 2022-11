Az ünnepi időszakban sem lesz hiány magyar sertéshúsból

Az ünnepi időszakban sem lesz hiány kiváló minőségű magyar disznóhúsból, a sertéstartók pedig a legnehezebb időkben is számíthatnak a kormány támogatására – mondta az Agrárminisztérium (AM) agrárpiacért felelős helyettes államtitkára kedden Budapesten, az Agrármarketing Centrum (AMC) sertéshúsfogyasztás-ösztönző kampányának sajtóeseményén.

Tarpataki Tamás szerint a gazdasági környezet szokatlanul gyors változásai miatt mindenképp fönn kell tartani a sertéságazat támogatásait. Csupán ezekkel persze nem lehet ellensúlyozni a nehézségeket, ezért ösztönző jogszabályi környezetre és likviditást segítő átmeneti intézkedésekre is szükség van. A hitelmoratórium például összesen 280 milliárd forintnyi állomány kifizetését, a mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások a változó kamatozású kölcsöneinek törlesztését kamatkorlátozás könnyíti meg – tette hozzá.

A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke úgy látja, hogy a magyar sertéságazatnak évek óta szélsőséges körülményekhez kell igazodnia, hiszen már az afrikai sertéspestis alatt is rendkívüli, 30-60 százalékos csökkenések és emelkedések követték egymást az élősertés árában. Idén még nagyobb, 80 százalékos drágulás is volt már januárhoz képest – tette hozzá Éder Tamás, aki szerint elsősorban az ukrajnai háborúnak kellene véget vetni ahhoz, hogy enyhüljenek a nehézségek. A magas termelési költség miatt a sertés bolti ára 20-40 százalékkal nőtt alig egy év alatt, és az elmúlt hónapokban kissé a fogyasztás is mérséklődött, de az ünnepi időszakban valószínűleg élénkül majd a forgalom, hiszen Magyarországon a disznóhús az ünnepi asztalok népszerű fogásai közé tartozik – mondta az érdekképviselet vezetője.

Az AMC ügyvezető-helyettese a fogyasztói tudatosság jelentőségét emelte ki.

Giczi Gergely szerint sokat segíthet a termelőknek, ha a vásárlók előnyben részesítik a termékeiket, ezért a következő hetekben közterületi, online, és újsághirdetések, rádiós reklámok hívják majd föl a figyelmet a magyar sertéshúsra, számos bevásárlóközpontban pedig ingyenes kóstolási lehetőséggel is találkozhatnak a vásárlók. A fogyasztásösztönző kampány eddig is sikeres volt, hiszen a kezdete, 2013 óta a fejenkénti éves fogyasztás 23 kilogrammról 33 kilogrammra nőtt Magyarországon – tette hozzá.