Év végére várhatóan meghaladja a 460 ezret az adókedvezményes nyugdíjbiztosítások száma

A hazai biztosítók 436 ezer adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezeltek a második negyedév végére, 9,3 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában; a szerződésállomány év végére várhatóan meghaladja a 460 ezret – közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték: 2021-ben 418 ezer nyugdíjbiztosítási szerződésre közel 116 milliárd forint díjbefizetés jutott, ami szerződésenként mintegy 277 ezer forintot jelent.

Arra is kitértek, hogy a termékkör egyik fontos vonzereje a tárgyévi befizetések után járó 20 százalékos, akár 130 ezer forintot is elérő adójóváírás. Emiatt az év utolsó heteiben látványosan megugrik az új szerződések száma – tették hozzá.

A 130 ezer forintos maximális visszatérítés lehetőségét a szerződők többsége csupán részlegesen használja ki, tavaly átlagosan 55 ezer forintos adóvisszatérítés jutott egy szerződőre – fejtették ki.

Molnár Marcell, a FBAMSZ személybiztosítási szekciójának vezetője a közlemény szerint elmondta, hogy az év vége felé sokan fizetnek be eseti összegeket a szerződésben vállalt folyamatos befizetéseken felül, amivel növelni tudják az adott évre járó adóvisszatérítés összegét.

A szövetség figyelmeztetett: az adójóváírásra pályázóknak nem csupán a nyugdíjbiztosítási szerződést kell idén megkötni, hanem az idei évre vonatkozó díjnak is be kell érkeznie az év végéig a biztosítóhoz.

Rámutattak arra, hogy Magyarországon a nyugdíjbiztosítások népszerűsége 2017 óta 90 százalékkal nőtt: 242 ezer szerződésről az idei év végére várható 460 ezerre.

Felhívták a figyelmet arra, hogy jelenleg egy átlagos, alkalmazotti bérből és fizetésből élő kezdő nyugdíja általában nem éri el az utolsó fizetésnek a 60 százalékát, de az átlag feletti fizetéssel rendelkezők ennél is kevesebbre számíthatnak. Vállalkozóknál általános gyakorlat, hogy minimálbérre jelentették be magukat, náluk a fenti helyettesítési ráta 20-30 százalék körül mozog csupán – tették hozzá. Azok pedig – folytatták – akik az elmúlt években katás vállalkozóként működtek, a nyugdíj ennél is kisebb szintet érhet el.

Jelenleg Magyarországon 60-70 különféle nyugdíjbiztosítási konstrukció érhető el – összegezték. Az egyes típusok feltételei között számos jelentős eltérés is van, többek között a termékek teljes költség mutatójában (TKM), a szerződésekhez kapcsolódó haláleseti térítések mértékében, a hozamon felüli bónuszfizetésekben – figyelmeztettek. A termékek közti eligazodásban segíthet egy biztosítóktól függetlenül működő alkusz – fűzték hozzá végül a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció.