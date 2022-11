Az energiaválság nehéz helyzetbe hozza a hazai vállalkozásokat is, éppen ezért az állam mindent megtesz, hogy támogassa a szektort. A nagyvállalatok és a kkv-is is számíthatnak segítségre. Már elindult az energiaigényes kis- és közepes vállalkozások támogatása, valamint a gyármentő program, amely januárban kibővül. De maradnak a Széchenyi hitelek és kamatstop is segíti a cégeket – közölte az M1 Híradója.

Több támogatást is kapnak a nehéz helyzetbe került vállalkozások Ropogósra sült a kenyér, amihez jelentős mennyiségű energiát használtak fel az egyik pékségben. Ott, számos más feldolgozóipari vállalkozáshoz hasonlóan, a korábbi többszörösére ugrottak meg a gáz és az áramköltségek az elmúlt hetekben. A kormány most védőhálót biztosít az energiaválság hatásainak leginkább kitett kis- és középvállalkozásoknak. A múlt hónapban indult százmilliárd forintos energiaköltség és beruházási támogatási program lényege, hogy kifizetik a nagy energiafelhasználó cégeknek a negyedik negyedéves rezsitöbbletük felét. Ennek az a feltétele, hogy az érintett vállalkozásoknak olyan fejlesztéseket kell elindítaniuk és legkésőbb 2024-ig befejezniük, amelyekkel érezhetően csökkenteni tudják gáz-, áram-, vagy akár távhő felhasználásukat. Az energiahatékonysági beruházásokhoz a kormány vissza nem térítendő támogatást is nyújt. A gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkár az M1-en elmondta, hogy a program mellett – amelyre december közepéig lehet jelentkezni – kamatstoppal is segítik a kisebb cégeket. Ezzel az intézkedéssel például mintegy 80 milliárd forintot hagynak az érintett kkv-nál. Logó Máté felhívta a figyelmet arra, hogy a nagyobb vállalkozásokat is támogatják a gyármentő programmal. „Alapvetően ez egy százötvenmilliárd forintos programmal indult, amit a HIPA és a Külügyminisztérium közösen gondozott és pillanatok alatt szó szerint elment az erre allokált pénz. És látva ezt, hogy igen nagy sikere van a programnak a kormány úgy döntött, hogy két helyről, egyrészt az Eximbankból, másrészt pedig a Magyar Fejlesztési Bankból, rácsatlakoztatja ezt a két bankot a gyármentő programba” – fogalmazott az államtitkár.

Kapcsolódó tartalom Mától kamatstop védi a vállalkozásokat is A munkahelyek védelme érdekében meghozott intézkedés segíti a megnövekedett energia-, beszerzési és szállítási költségekkel, valamint emelkedő törlesztőrészletekkel küzdő vállalkozásokat. Ez azt jelenti, hogy január 1-től a Magyar Fejlesztési Bank a nagy- és középvállalkozások számára százmilliárd forintig állami kezességet, illetve garanciát vállal azok forgóeszköz-, folyószámla-, illetve a működést finanszírozó hiteleire. Az Eximbank, ugyancsak százmilliárd forintig, államilag támogatott, rendkívül kedvezményes és a futamidő végéig fix kamatozású beruházási hiteleket nyújt azoknak a hazai üzemeknek, amelyek hatékonyabbá teszik energiafelhasználásukat, azaz kevesebbet fogyasztanak. Vagy, például saját maguk állítanak elő áramot megújuló energiával. Az M1-nek nyilatkozó szakértő azt mondta, az elhibázott brüsszeli szankciók, az elszabadult energiaárak nehéz helyzetbe hozták az európai gazdaságokat. A magyar kormány célja, hogy megerősítse a hazai vállalkozásokat, kicsiket és nagyokat egyaránt, és ezért nyújt számukra komoly forrásokat. „A gyármentő csomagok azok segítik azt, hogy a magyar beruházások volumene az magas szinten maradjon. A foglalkoztatás, a GDP növekedés az erős legyen, ugyanúgy, ahogy eddig is volt. Emellett a hatékonyságnak a növelése az elősegíti az energiabiztonságát is az országnak, hiszen ha a nagy szereplők kevesebb energiát, kevesebb áramot és gázt használnak, az azt jelenti, hogy több áll rendelkezésre a többi szereplő számára” – mondta Sebestyén Géza a Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyvezetője.

A vállalkozások megerősítése érdekében kormány meghosszabbította a Széchenyi kártya hitelprogramot is, és egy olyan intézkedés csomagot dolgoz majd ki, amelynek az a célja, hogy gazdasági ösztönzőként használja a bankadót. Vagyis: aki hitelez, az kevesebb bankadót fizet, aki pedig nem hitelez, az többet. „A szankciós infláció ellen küzdünk, de úgy küzdünk, hogy közben fontos, hogy elkerüljük a recessziót" – erről hozzávetőleg egy hónapja beszélt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki szerint Magyarország elkerüli a gazdasági visszaesést. Ezt erősíti a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése is, amely 2022-re 4,5, míg jövőre fél, illetve másfél százalék közötti GDP növekedéssel számol.