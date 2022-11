Nyilvánosságra hozhatják a baloldali kampánypénzekről szóló jelentést

Nincs kifogása a kormánynak az ellen, hogy feloldják a baloldali kampánypénzekről szóló jelentést. 2051-ig titkosították, de még a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke, és a botrányt kirobbantó Márki-Zay Péter is támogatja, hogy derüljön ki, mi szerepel az anyagban. A Századvég vezető elemzője szerint egyértelmű, hogy a baloldalhoz érkezett amerikai pénzekkel megpróbáltak beavatkozni a magyar választásokba – számolt be az M1 Híradó.

Nincs kifogása a kormánynak az ellen, hogy feloldják a baloldali kampánypénzekről szóló jelentés titkosítását. A Miniszterelnöki Kabinetiroda az Indexnek azt írta: amennyiben a Nemzetbiztonsági Bizottság megkeresi a minősítő szervezetet, a Nemzeti Információs Központ hozzá fog járulni a megismert információk nyilvánosságra hozatalához.

Ezt a Fidesz frakcióvezetője kezdeményezte a testület szerdai ülése után. Kocsis Máté a közösségi oldalán azt írta: sokkal súlyosabb a guruló dollárok ügye, mint azt gondolni lehetett.

„A dollárbaloldal ügyében minden magyarnak joga van, a teljes nyilvánosságnak joga van ahhoz, hogy megtudja az igazságot”

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

A 2051-ig titkosított anyag közzétételét a Jobbik bizottsági elnöke is támogatja. Sas Zoltán a Magyar Nemzetnek azt mondta: fontos, hogy a lehető legszélesebb körben mindenki megismerhesse a jelentést.



Nincs titkolnivalónk – ezt írta Márki-Zay Péter a közösségi oldalán. Az M1 megkeresésére pedig sms-ben azt válaszolta: támogatja, hogy a baloldali pártok külföldi finanszírozásáról szóló információkat hozzák nyilvánosságra.



Márki-Zay Péter ernyőszervezete a Mindenki Magyarországa Mozgalom a kampányidőszak alatt az Egyesült Államokban alapított Action For Democracytól 1 milliárd 800 millió forintot kapott, amit itthon politikai célokra fordítottak. Az egykori közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt büszkén beszélt az úgynevezett guruló dollárokról. A tiltott pártfinanszírozás vádját azonban visszautasította.

Később az is kiderült: a Karácsony Gergely főpolgármester által létrehozott 99 Mozgalom Egyesülethez szintén érkezhettek amerikai kampánypénzek. Erre utalt, hogy a Soros Györgyhöz köthető Action for Democracy – aminek Korányi Dávid az ügyvezetője – a honlapján feltüntette az általa támogatott csoportok listáján az egyesületet, igaz, később levette onnan.



A baloldalt irányító Gyurcsány Ferenc többször is azt állította: a hatalmas külföldi támogatásról nem volt tudomása. Pártja, a DK pedig abból egy fillért sem kapott. Az ügyben mégis nyomozás indult pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága pedig titkosszolgálati vizsgálatot is kezdeményezett.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek úgy fogalmazott: pénzt nem adnak ingyen.



„Ha adnak pénzt, akkor azért kérnek valamit cserébe. Ez egy régi dolog, ezt minden magyar ember tudja, hogy aki a zenészt fizeti, az rendeli a nótát. Az a kérdés, hogy honnan rendelték meg a nótát, ki fizetett érte és mit kellett teljesíteni.”

Egyértelmű, hogy a baloldalhoz érkezett amerikai kampánypénzekkel megpróbáltak beavatkozni a magyar választásokba – erről a Századvég vezető elemzője beszélt az M1-en. Palóc André hangsúlyozta: minél előbb ki kell derülnie az igazságnak.

„Ezek nyilvánvalóan nem jótékonysági adományok, ezek politikai következményekkel járnak. Itt az a kérdés, hogy Magyarországon ki az, aki ezeket elfogadta, milyen felhatalmazással és mire költötte” – fogalmazott.

A Századvég legújabb kutatásában az Egyesült Államok magyarországi szerepvállalásáról kérdezte az embereket. Ez alapján a magyarok határozottan elutasítják a hazai belpolitikába történő amerikai beavatkozást.