Ingyenesen lehet visszaküldeni a postán kapott nemzeti konzultációt, de már online is kitölthető a kérdőív

Elszálló rezsiárak, szankciós infláció, ellátási problémák és gazdasági visszaesés jellemzi Európát. Így látja egyre több szakértő és politikus is. A magyar kormány régóta azon az állásponton van, hogy a szankciók nem működnek, kárt okoznak Európának és Magyarországnak, de erről meg kell győzni a brüsszeli politikusokat is, miközben már készül a következő szankciós csomag. A kormány szerint mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország kimaradjon a gázt és az atomenergiát érintő szankciókból, ezért fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt – számolt be róla az M1 Híradója.

Hollik István: Brüsszel nem hajlandó szembenézni a valósággal Sajtóhírek szerint az Európai Bizottság – az élén Ursula von der Leyennel – gőzerővel dolgozik a kilencedik szankciós csomagon. A kiszivárgott részletek szerint – egyebek mellett – megtiltanák a nukleáris energia, illetve a fűtőanyagok területén az együttműködést Oroszországgal. Ez például a paksi atomerőmű működését és fejlesztését is veszélybe sodorná. „Az Európai Bizottság most éppen a közösségi oldalán arról győzködi az európai lakosságot és a magyar lakosságot, hogy a szankciók hatékonyak és jól működnek” – jelentette ki Hollik István videónyilatkozatában. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ennek éppen az ellenkezője igaz, a büntetőintézkedések kárt okoznak Európának. „Nyilvánvalóan Brüsszel okkal teszi azt, amit tesz. Azért bizonygatja, hogy a szankciók működnek, mert már készítik elő a kilencedik szankciós csomagot, amely viszont veszélyt jelent Magyarország gázellátására és az atomenergia felhasználására is” – fejtette ki. Hozzátette: Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Magyarország ki tudjon maradni a gázt és az atomenergiát érintő európai uniós szankciókból, ezért fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt akár írásos, akár online formában. A kormány tájékoztatása szerint eddig már 340 ezren küldték vissza a kérdőíveket. A szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdőíveit névre szóló borítékokban november 25-ig mind a 8 millió címzetthez eljuttatja a posta. A válaszokat december 9-ig ingyenesen lehet visszaküldeni. Keddtől pedig már online is kitölthető a kérdőív. A nemzeti konzultációban arról kérdezik az embereket, hogy egyetértenek-e az olajszankciókkal, a gázszállítások korlátozásával, illetve mit gondolnak a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó büntetőintézkedésekről, illetve paksi atomerőmű bővítéséről. Emellett véleményt mondhatnak a magyarok arról, hogy egyetértenek-e a turizmust korlátozó, illetve az élelmiszerárak emelkedését okozó szankciókkal. A nemzeti konzultáció fontosságát hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: A szankció egy lépés a háború felé, mi a béke pártján állunk! A kormányfő szerint nagyon veszélyes dolog, amit Európa művel. „Világosan éreznünk kell itthon is és a nemzetközi politikának is Brüsszelben, hogy amit a magyar kormány mond, az azért nemzeti érdek, mert egy egész nemzet gondolja azt, hogy ennek a közösségnek, a mi közösségünknek, a magyarok közösségének az az érdeke, amit a kormány képvisel. Ennek van jelentősége a tárgyalások során” – fogalmazott a miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta: biztos abban, hogy ha lesz kilencedik szankciós csomag, akkor – nagy csaták árán – de el fogja érni, hogy a Magyarország számára létfontosságú kérdésekben, amilyen az atomenergia, mentesítést kapjon.