Átlépte a 28 milliót a felajánlások összege a Jónak lenni jó! akcióban

Meghaladta a 28 millióforintot a felajánlások összege a közmédia Jónak lenni jó! nevű jótékonysági akciójában. Az összegyűlt pénzt az MTVA idén a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének ajánlja fel. Azok, akik segíteni szeretnének, a 13-600-as telefonszám 96-os mellékének hívásával tehetik meg – számolt be az M1 Híradója.

Karvai Sándor többszörös guinness-rekorder évekkel ezelőtt elhatározta, majd be is bizonyította, hogy vakon is képes motorozni.

Az akkor még 30-as éveiben járó férfit a barátja, a többszörös magyar bajnok Borsi Gergő navigálta a Hungaroring célegyenesében. Sándor azt mondja: le kellett küzdenie a félelmét és meg kellett bíznia a barátjában ahhoz, hogy egy 650 köbcentis járművet vezessen.

A férfi már több sikeres rekordkísérleten is túl van, most a motorkerékpáron viselt dzsekijét ajánlja fel a Jónak lenni jó! kampányában.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szép számmal érkeznek felajánlások a közmédia kampányára.

A Magyar Állami Operaház évekkel ezelőtt csatlakozott a gyűjtéshez. Az intézmény főigazgatója, Ókovács Szilveszter azóta minden évben felajánlja a népszerű mesebalett előző évben használt Diótörő bábuját.

A Jónak lenni jó! idei akciójában a vakok és gyengénlátók támogatására gyűjt a közmédia. A kampányhoz évről-évre művészek, közéleti szereplők és sportolók is csatlakoznak. Köztük Szalai Ádám 86 szoros válogatott labdarúgó és Gubás Gabi Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész is, akik az idei kampány jószolgálati nagykövetei.

Kapcsolódó tartalom

Fontos, hogy olyan ember legyen az tanulmánygyűjtemény nagykövete, akit egy ország elfogad, szeret, ismer, nem megoszt hanem összehoz, és aki mögött teljesítmény van – mondta Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó projektvezetője.

Aki segíteni szeretne, az a 13 600-as telefonszám 96-os mellékének hívásával teheti ezt meg. Egy hívás vagy sms 500 forintos támogatást jelent. Ugyanakkor várják a tárgyi felajánlásokat is, amelyeket meg lehet majd vásárolni.