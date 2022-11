Kezdetben ellenezte lánya pályaválasztását Bagdy Emőke

Édes, vagy keserű teher, ha a gyermek folytatja a szülő pályáját? A Ridikül adásában a pszichológus szakértő lányának történetét mesélte el, aki hozzá hasonlóan pszichológus lett.

Sokszor ismételt frázis, hogy nem esett messze az alma a fájától. A régi időkben nem volt ritka, hogy egy foglalkozás szülőről gyerekre hagyományozódott, ma már azonban a változatos munkaerő piaci lehetőségek sokkal nagyobb választási lehetőséget kínálnak a pályaválasztáskor. Bagdy Emőke pszichológus professzor családjában mégis tradíció volt, hogy tovább öröklődött a hivatás. Ikrei közül az egyik, Noémi, édesanyja nyomdokaiba lépett, ám eleinte ennek nem örült – minderről a Duna beszélgetőműsorában, a Ridikülben mesélt.

„Minden ellenkezésem dacára a lányomból is pszichológus lett. Nagyon nem akartam, mert féltem, hogy általam esetleg árnyékba kerülne. Azt kívántam, hogy kibontakozzon a saját talentumai mentén. A pályaválasztási tanácsadóba is elmentünk, ahol kiderült, hogy egy jogi tehetség. Noha lett egy jogász diplomája, végülis a sors keze úgy adta, hogy mégis a pszichológiát választotta. Épp külföldön dolgoztam, amikor egy győztes pályázattal felvételi nélkül felvették a pszichológia szakra, és akkor elbizonytalanodott. Rájött, hogy nem szeretne jogász lenni” – emlékezett vissza Bagdy Emőke a Ridikül legutóbbi adásában arra a pillanatra, amikor lánya, Dr. Császár-Nagy Noémi elkötelezte magát szakmájában. Ha eleinte aggódott is gyermeke választása miatt, ma már büszke rá, hogy lánya követte őt a pályán.

A pszichológus szakértő azt javasolja a szülőknek, hogy gyermeküket támogatva, véleményükkel nem befolyásolva legyenek jelen a pályaválasztás idején. Mint mondja, egy ember gondolkodását nem lehet megváltoztatni, éppen ezért felesleges, sőt, romboló kényszerpályára terelni a fiatalokat, még ha jó szándék is vezérli a szülőt. A teljes beszélgetés már elérhető a Médiaklikken, ahol 60 napig újranézhetők a korábbi adások is.

