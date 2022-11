Kocsis Máté: Megtették első jelentésüket a titkosszolgálatok a baloldali pártok külföldi finanszírozásával kapcsolatban

„Orbán Viktor leváltását szolgáló célkitűzésekre fogjuk fordítani” – a választás után is százmilliókat kapott Amerikából a baloldal

A baloldali pártok vezetői is tudtak a külföldről érkező támogatásokról – ezt állította most Márki-Zay Péter a Hvg-nek. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje szerint azt nem tiltja semmi, hogy a mozgalma akár Amerikából fogadjon el támogatást. A kampányban felhasznált milliárdos külföldi pénzek miatt rendőrségi nyomozás indult és nemzetbiztonsági bizottságában is napirenden van az ügy. Egy tegnap nyilvánosságra került felvételből az is kiderült, hogy a nyári katás tüntetéseket is ebből a pénzből finanszírozta a baloldal – közölte az M1 Híradó.

