Akciótervvel segíti a kormány a turisztikai ágazatot

A kormány fél évre „lazít” a turisztikai ágazat adatszolgáltatási kötelezettségén, és a szálláshelyek minősítésének határidejét is kitolja egy évvel – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón . A magas energiaárak a turizmust is nehéz helyzetbe hozták, ezért fordult a kormányhoz a szektor több képviselője – számolt be az M1 Híradója.