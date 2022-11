Gulyás Gergely: Ukrán légvédelmi rakéta csapódhatott lengyel területre - Kövesse nálunk élőben a Kormányinfót!

Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a mai kormányülés után. Cikkünk frissül!

Február vége óta megszokhattuk, hogy a kormányülések mindig a háború kérdésével, az energiabiztonság, a szankciók kérdésével foglalkoznak. Ez ma különösen indokolt volt – kezdte a rendkívüli kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Közölte: tegnap késő délután kapott tájékoztatást a kormány a MOL-tól arról hogy leállt a barátság kőolajvezeték. Szerencsére nem maga a vezeték sérült, csak az áramellátó trafó, ami a vezeték működéséhez szükséges. Hála istennek, a leállás ideiglenes volt – hangsúlyozta a miniszter, leszögezve:

az ország kőolajellátása biztosított. Magyarországnak több hónapra elegendő kőolajtartaléka van

– jelentette ki. Gulyás Gergely kiemelte: az a jó hír, hogy ma két órakor – alacsonyabb nyomással ugyan – de újraindult a vezeték. Néhány órán vagy napon belül a vezeték eredeti kapacitása helyre fog állni – húzta alá.

Beszámolt arról is, hogy bár sokan orosz támadást vélelmeztek, az ukrán-lengyel határtól 6 kilométerre fekvő lengyelországi Przewodówban valószínűsíthetően egy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be.

Emlékezetes, a Védelmi Tanács kedd esti tanácskozása után Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány tagjai a szerdai kormányülésen is részletesen értékelték az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeit, azt követően, hogy Lengyelországban vélhetően rakétabecsapódás történt, és szintén rakétatámadás következtében leállt a Barátság olajvezeték.

Gulyás Gergely kijelentette: a NATO egységesen szolidaritásáról biztosította Lengyelországot. Úgy látjuk valamennyi tagállam elkötelezett e tekintetben.

Elmondta, a kormányülésen a rendes napirend keretében turisztikai kérdésekről volt szó, és a kormány elfogadott egy turisztikai akciótervet.

Kiemelte, hazánk számára nagyon fontos a turisztikából származó bevétel. A covid nehéz évei után azonban az idei évben még az energiaválsággal terhelten ellenére is jó eredményeket fogunk elérni e téren.

Az év eddigi részében összesen 13 millió vendég 33 millió vendégéjszakát töltött el, ez 34 százalékkal magasabb, mint a tavalyi érték – mutatott rá, megjegyezve, már a koronavírus-járvány előtti utolsó évhez képest is csak 8 százalékkal maradunk el.

A vendégéjszakák 26 százaléka köthető Budapesthez, 74 százaléka pedig vidékhez.

A külföldi turisták 7 millió éjszakát töltöttek el a magyar fővárosban és hatmilliót vidéki városokban.

A miniszter közölte: 2019-hez képest 42 százalékkal, tavalyhoz képest pedig 45 százalékkal emelkedett Magyarország turisztikai bevétele.

A most elfogadott turisztikai akcióterv pedig biztosítja, hogy ezek a számok lehetőség szerint fennmaradhassanak a téli hónapok során is.

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a SZÉP kártya szabályainak módosításáról is döntött a kormány. Mint mondta, a különböző füleket megszüntetik, és ezentúl ugyanazokra a célokra, de belső korlátok nélkül használhatják fel az emberek a SZÉP kártyákon összegyűlt pénzösszeget.

Gulyás Gergely bejelentette: a turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggesztik október 1. és 2023. márc 31. között, a már befizetett visszaigényelhető.

A netto árbevétel négy százaléka marad a szolgáltatóknál – közölte Gulyás Gergely. Hozzátette: az adatszolgáltatást is fél évvel eltoltjuk, a szálláshely-minősítés határidejét pedig egy évvel meghosszabbítjuk, és a turizmus ágazatban dolgozók számára 24 havi munkaidőkeret szabályozást vezetünk be.

Sajtókérdésre reagálva a miniszter úgy vélekedett: hamar meg lehetett állapítani, milyen rakéta lehetett az, ami Ukrajnában becsapódott, nem véletlen a gyors amerikai nyilatkozat.

Hosszú távon tudjuk biztosítani az ország energiaellátását

A Barátság kőolajvezeték esetleges kiesésével kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: a jogi feltételeket teljes egészében megteremtették, ha az olaj csővezetéken keresztüli szállítása nem biztosított, tengeri úton Horvátországon keresztül is érkezhet olaj. Ez a kapacitás a jelenlegi nyolcvan százaléka, de jelentős tartalékaink is vannak, így nagyon hosszú távon tudjuk biztosítani az ország energiaellátását – jelentette ki a tárcavezető.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, hogy az elmúlt 10 évben is célkitűzése volt a kormánynak, hogy a haderő fejlesztést felgyorsítsa, ezért emeli és emelni is fogja a katonák bérét a kormány. Hozzátette: Az extraprofit adó egy része is a honvédelmi alapba kerül. Ennél nagyobb felgyorsításra nincs szükség a miniszter szerint.

Felelőtlen kijelentések előtt vizsgálatot kell folytatni

Gulyás elmondta a szövetségesek részéről is az volt az álláspont, hogy először a vizsgálatot kell lefolytatni a felelőtlen kijelentések előtt, mivel az veszélyes helyzetet hozhat magával.

