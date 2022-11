Jónak lenni jó! – Már 26 millió forint gyűlt össze a közmédia jótékonysági akciójában

Már több, mint 26 millió forint gyűlt össze a közmédia idei Jónak lenni jó! kampányában, amelynek ezúttal a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a kedvezményezettje. Aki segíteni szeretne, az a 13 600-as telefonszám 96-os mellékének hívásával teheti ezt meg, ahol egy hívás vagy sms ötszáz forintos segítséget jelent. Továbbra is várják a tárgyi felajánlásokat is, amelyeket meg lehet majd vásárolni – számolt be az M1 Híradója.

Életének egyik legkedvesebb emlékétől válik most meg Karácsonyi Istvánné. A jónak lenni jónak ajánlotta fel dedikált Andrea Bocelli albumát. „Szerintem adományozni egy tisztalelkű, jó embernek mindig a legnemesebb feladat, és az a jó, ha az ember olyasmit ad, ami az ő szívéhez is kedves” – fogalmazott Karácsonyi Istvánné. Napról napra több az adomány. Egy finn festőművész egyik kedvenc képét ajánlja fel. Azt mondta, családjában és baráti körében is volt látássérült, ezért örül, hogy segíthet. „Egy nagyon jó ismerősöm, aki egy olyan Alzheimer kórban szenved, amely egy olyan fajtája ennek a kórnak, ami a látóidegeket és a látóközpontot támadta meg elsőnek” – mondta Maria B. Raunio festőművész. Egyebek mellett ezeket a tárgyakat lehet majd megvásárolni. De nemcsak így lehet segíteni: A 13600-as telefonszám 96-os kódjának hívásával is, ahol egy hívással vagy sms-el 500 Forinttal támogathatjuk a Vakok és Gyengénlátók Országos Szervezetét. Eddig már több, mint 26 millió forint gyűlt össze, de lehet még segíteni: december közepéig várják a felajánlásokat. És kinevezték már a jónak lenni jó kampány jószolgálati nagykövetét is. Szalai Ádám 86-szoros válogatott labdarúgót személyesen kérte fel a program projektvezetője, Siklósi Beatrix, Svájcban. Kapcsolódó tartalom Futballhős a Jónak lenni jó! idei jószolgálati nagykövete Az érdekvédelmi szervezetnek tett felajánlásokkal a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelét és esélyegyenlőségét lehet támogatni, ehhez nyújt segítséget Szalai Ádám a közmédia felkérésére. Szalai Ádám örömmel fogadta a közmédia felkérését. Azt mondta: mindig szívesen segít másoknak. „Aki ismer engem, az tudja, hogy egy saját alapítvánnyal is próbálunk ott segíteni, ahol tudunk, ezért is óriási megtiszteltetés, hogy ezt a lehetőséget megkapom” – szögezte le Szalai Ádám. A kampány december 18-án a közmédia egésznapos műsorfolyamával zárul.