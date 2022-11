Bakondi: Súlyos biztonsági fenyegetést jelentenek az erőszakos migránsok

Súlyos belbiztonsági fenyegetést jelent Magyarország számára, hogy a migránsok és az embercsempészek egyre erőszakosabban lépnek fel – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 szerda reggeli műsorában.

Bakondi György annak apropóján nyilatkozott, hogy hétfőn, magukat irakinak valló embercsempészek Budapest közelében autósüldözés után tüzet nyitottak a velük szemben intézkedő rendőrökre, és végül a Terrorelhárítási Központ bevetésével fogták el őket.

A magyar kormány további erőfeszítéseket tesz a szerb-magyar határon a műszaki akadály megerősítésére – mondta a főtanácsadó.

Közölte, idén már 244 ezer határsértőt fogtak el a hatóságok, miközben az elmúlt év hasonló időszakában 105 ezret, vagyis fokozódik a migrációs nyomás.

Ezért a kormány a határvadászok bevetésével erősíti a határvédelmet, illetve vasbeton szerelésénél használt elemeket épít a kerítésbe, amelynek tetejére úgynevezett hattyúnyakat építenek, megakadályozandó a létrák használatát.

Mindez annál is inkább szükséges, mert miközben korábban a felbukkanó rendőrök elől jellemzően elfutottak a migránscsoportok, ma már egyre többször a rendőrökre támadnak – ismertette Bakondi György.

Elmondta, az emberek csempészését egy afganisztáni, illetve törökországi központú bűnözői hálózat irányítja. Ez ellen a hálózat ellen csak úgy lehet hatékonyan fellépni, ha a rendvédelmi szervek együttműködnek a titkosszolgálatokkal – tette hozzá.

A főtanácsadó szerint ebben a helyzetben az Európai Uniónak további erőfeszítéseket kellene tenni az EU külső határainak védelme érdekében.

Bakondi György a Kossuth rádió szerda reggeli műsorában arról is beszélt, hogy miközben 2015 óta folyamatosan nő az illegális migráció tömegessége, agresszivitása és szervezettsége, az Európai Unió nem talál megfelelő megoldást az állampolgárok védelmére, a jogszabálysértő, erőszakos behatolások megakadályozására. Ugyanakkor a nemzetállamok egyre inkább belátják, hogy az uniós belső határok lezárása helyett a külső határok megerősítése a megfelelő megoldás. Ezt mutatja, hogy a magyar rendőrök mellett ma már cseh, osztrák, szlovák, sőt török rendőrök is erősítik a határvédelmet a szerb-magyar határon – tette hozzá Bakondi György, megjegyezve: eközben az Európai Unió továbbra is erőlteti a migránsok kvóták szerinti elosztását és a bevándorlás legalizálását.