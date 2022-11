Agrárminisztérium: Nincs gazdasági akadálya a gabonapiaci terményvásárlásoknak

Számos termelői jelzés érkezett arról, hogy a korábbi időszak gyakorlatával szemben nem tudják értékesíteni terményeiket, a felvásárlást folytató gazdasági szereplők az exportakadályokra és minőségi problémákra hivatkozva hárítják el az ezzel kapcsolatos ajánlatokat – közölte az Agrárminisztérium (AM) szerdán az MTI-vel.

Közleményében a minisztérium hangsúlyozta, hogy érdemben foglalkozik a gabonapiac stabil működésének kérdésével, ezért áttekintette a helyzetet mind az export, mind a minőség tekintetében. A gabona- és olajosnövény exporthoz kapcsolódóan, az árumozgások szoros követhetősége érdekében bevezetett bejelentési kötelezettség kapcsán elmondható, hogy a kiviteli bejelentések feldolgozása a lehető legrövidebb átfutási idővel, folyamatosan működik. Az államnak eddig egyetlen esetben sem kellett élnie az elővásárlási lehetőséggel. A bejelentések kezelésének gyors átfutási ideje biztosítja, hogy az nincs befolyással a hazai piac működésére és nem befolyásolja a gabonafelvásárlás gazdasági feltételeit.

A történelmi léptékű aszály az idei kukoricatermést sújtotta leginkább, a korábbi évekhez képest jelentősen alacsonyabb a termés mennyisége, amely – sajnálatos módon – a hazai felhasználói igények fedezésére sem elegendő. Gazdálkodók jelzései alapján ugyanakkor széles körben alkalmazott gyakorlattá vált a kukoricánál a minőségi paraméterekre, országos toxinproblémára hivatkozva a felvásárlás meghiúsulása – írták.

Az új termés mintázása és a laboratóriumi vizsgálatok is folyamatosan zajlanak, az eddig beérkezett adatokból az látható, hogy a minőségi panaszok csak az ország bizonyos régióiban jelentkeznek. Az Agrárminisztérium megállapította: valamennyi ágazati, piaci és hatósági információt egybevetve, az eddigi mérések alapján a bevizsgált tételek mindössze 5-15 százalékában jelentkeztek a minőségi panaszokat alátámasztó eredmények. A jelenlegi információk alapján elmondható, hogy a minőséggel kapcsolatban nem látható országos méretű probléma Magyarországon.

A magyarországi gabonaárakkal kapcsolatban a nemzetközi és hazai adatok azt mutatják, hogy a belpiaci árak követik a nemzetközi ármozgásokat, nem látható piaci zavarra utaló jel. A gabonák jegyzései a nemzetközi és hazai piacokon is enyhén mérséklődtek az elmúlt időszakban, amiben szerepet játszhat az is, hogy Európa-szerte kedvező az őszi vetések állapota – közölte az AM.