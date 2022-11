Közeleg a tél, mutatjuk mikor havazik először

Körvonalazódik az első havazás az Északi-középhegységben, péntekre megérkezhet hazánkba a tél.

Mediterrán ciklonok alakítják a következő napok időjárást, már szerdán többfelé hullhat kiadós eső.

Átmeneti szünet után pénteken egy újabb mediterrán ciklonnak köszönhetően ismét csapadék érkezik. Ekkorra északkelet felől a Kelet-európai-síkságot elárasztó hideg levegőből már az északi-északkeleti országrészbe is eljut annyi, amely épp átfedésbe kerülhet a csapadékkal, így

északon, északkeleten megérkezhet az első havazás.

Nagyobb eséllyel a hegyekben számíthatunk megmaradó hóra, de helyenként síkvidéken is kialakulhat hólepel. A Zempléni-hegységben, a Bükkben és a Mátrában viszont akár néhány centiméteres hótakaró is befedheti a tájat – számol be az Időkép.hu.

A csúcshőmérséklet északon, északkeleten már csak 0 és +4, máshol még 5 és 11 fok között alakulhat.