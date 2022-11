Fantasztikus fantázia dinoszauruszok: nagy sikere volt M2 Gyerekcsatorna pályázatának

A gyerekek képzelőerőjének semmi sem szab határt. Erre szolgált remek bizonyítékul az M2 Gyerekcsatorna dinós rajzpályázata. A felhívásra több száz alkotás érkezett, amelyeken a kis nézők megmutatták, milyen az ő képzeletbeli dinoszauruszuk.

Október közepe óta látható a Dínók nyomában című saját gyártású sorozat az M2 Gyerekcsatornán, amely sok újdonsággal szolgál a legnagyobb dinórajongóknak is a hazánkban évmilliókkal ezelőtt élt őslényekről. A csatorna a műsorhoz kapcsolódóan hirdette meg óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló rajzpályázatát, melyben azt kérték, a gyerekek mutassák meg, milyen az ő képzeletbeli dinójuk, és adjanak nekik egyedi elnevezéseket is, saját nevükből kiindulva.

A pályázatnak nagy sikere volt a kicsik körében, csaknem 300 rajz érkezett a csatornához. A zsűrinek komoly kihívást jelentett a sok remek alkotás közül kiválasztani az 5 legjobbat, amelyeket a Hetedhét kaland legutóbbi adásában a nézők is megismerhettek. Valentosaurus Rex, Cilitrex, Tricerasári és Brachiosára, Aranytüskés Klingaceratrops és Bibosaurus Coloratus végeztek az élen. A csodás állatok a mediaklikk.hu/dinoknyomaban oldalon is megnézhetők, valamint az alábbi linkre kattintva is megismerhetők a győztes rajzok.

https://mediaklikk.hu/video/hetedhet-kaland-2022-11-14-i-adas/

A dinoszauruszos kalandnak azonban még nincs vége, aki most nem nyert, az se csüggedjen, hiszen az ismeretterjesztő sorozathoz kapcsolódóan van még egy pályázat, ahol a gyerekek megmutathatják mennyire kreatívok. A Dinós sütikészítő versenyre még várja a csatorna az őshüllők iránt érdeklődő kicsiktől a különleges sütik fotóit és a hozzájuk tartozó recepteket is. A november 27-ig tartó pályázat részletei a mediaklikk.hu/dinoknyomaban oldalon elérhetők.

Természetesen a képernyőn sincs még vége a dinós kalandnak, az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású sorozata, a Dínók nyomábanhétfőnként 17:15-től várja a nézőket.