Százezreket spórolunk havonta a rezsicsökkentéssel

Már működik az elsőként üzembe helyezett konténerkazán a nagykapornaki iskolában. Így az idei évtől gáz helyett pellettel fűtenek. Az igazgató a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában arról számolt be, hogy a fejlesztésnek köszönhetően töredékére csökken az intézmény rezsiszámlája.

„Biztosan, hogy be fog válni és gázszünet nálunk biztosan, hogy nem lesz. Gazdasági szempontból is biztos, hogy az intézmény működtetése sokkal hatékonyabb lesz. A fűtésszámlánk töredéke lesz annak, ami eddig volt. Jókor is jött ez a beruházás, mert hogy ha ezt az energiakrízis-időszakot nézzük, hát ha valamikor valami pont jókor jön, akkor pont ennek az iskolának ez a beruházás nagyon nagy segítség” – mondta Heinerné Vörös Mónika, a Nagykapornaki Iskola intézményvezetője.

Országszerte 400 mobilkazánt helyeznek üzembe iskolákban, óvodákban és szociális intézményekben, hogy csökkentsék a rezsiköltségeket.

De nem csak az intézményeket védi a szankciós energiaár-emelkedéstől a kormány, hanem a családokat is.

Itthon az átlagfogyasztásig mindenki rezsicsökkentett árat fizet. Így a gáz köbméterenként 102, az áram pedig kilowattonként 36 forintba kerül. Aki a limitet túllépi, az lakossági piaci árat fizet, ami jóval kevesebb, mint a versenypiaci ár.

Európa-bajnok a magyar rezsicsökkentés: továbbra is idehaza a legolcsóbb az áram és a gáz – erre hívta fel a figyelmet a bennfentes.net. A portál a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal októberi nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálatát elemezte. Ez alapján több uniós tagállamban is drasztikusan nőttek a háztartások energiaköltségei: volt, ahol csaknem a duplájára.

A földgáz lakossági ára Olaszországban 97 százalékkal, Luxemburgban 64, Portugáliában pedig 58 százalékkal emelkedett mindössze egy hónap alatt. Az áramért Írországban 44 százalékkal, Olaszországban 30, Ausztriában 24, Németországban pedig 15 százalékkal kellett többet fizetni októberben, mint szeptemberben.

A hivatal adatai szerint ezzel szemben

Magyarországon nem emelkedtek a rezsiköltségek. A földgáz továbbra is nálunk a legolcsóbb Európában, de a villamos energiáért is a második legkedvezőbb árat fizetik a magyarok.

„A magyar kormány álláspontja az, hogy a brüsszeli szankciókat ne az emberek fizessék meg” – erről beszélt a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádióban. Talabér Krisztián hangsúlyozta: a rezsicsökkentésnek köszönhetően havonta több százezer forint marad a magyar családoknál. Szerinte a kormánynak volt egy világos üzenete, hogy a válságot nem a lakosság fogja megszenvedni.

„Ha piaci árat kellene fizetni, akkor ötszörös-hétszeres rezsiköltséget kellene kifizetni, százezreket vinne el azoktól a családoktól, akik egyébként ezt a pénzt megérdemlik és nem az ő hibájuk miattuk romlott el a gazdasági állapot” – magyarázta Talabér Krisztián.