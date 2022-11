„Mindenki szeret téged, Zora” – Megható videót közölt a rendőrség a Péren eltűnt kislányról

Épségben megtalálták reggel azt a hatéves kislányt, aki még vasárnap délután tűnt el a Győr-Moson-Sopron megyei Pérről. A kislány a sűrű köd miatt nem talált haza, az egész éjszakát az erdőben töltötte. Több százan keresték: végül reggel egy siklóernyős vette észre a magasból, több kilométerre az otthonától. A kislány jól van – számolt be az M1 Híradó.

Vasárnap délután 4 órakor érkezett a rendőrségre a bejelentés, hogy nyoma veszett egy hatéves kislánynak a Győr-Moson-Sopron megyei Péren. Azonnal elkezdődött az eltűnt gyermek keresése. Sok önkéntes csatlakozott a kereső csapatokhoz.

„Ahogy megtudtam, abban a minutumban rohantam, hoztunk vizet, mindent. Amennyi ember itt volt, körülbelül háromszázan itt vártak minket. Ez a remegés, nagyon durva volt. Még ilyenben nem volt részem, de ne is legyen” – nyilatkozta a keresésben részt vevő egyik nő.

A fenti felvételeket a Pest megyei Kutató-mentő Szolgálat tette közzé az interneten. A videón is látszik, hogy nagy volt a köd az éjszaka, ami nehezítette a keresést. Az akcióban rendőrök, tűzoltók, mentők, polgárőrök, vadászok és önkéntesek is részt vettek. Kutyákat és éjjellátó kamerákat is bevetettek.

„Pér közelében a Kánvási dűlőtől egy hat és fél éves kislány eltűnt. A rendőrség természetesen nagy erőkkel megkezdte a keresését, amelyet az éjszakai órákban is tovább folytattak” – közölte Czagányi Zsuzsanna, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Csaknem háromszázan keresték az eltűnt kislányt.

A tanyát és annak több kilométeres körzetét is átkutatták. Az extrém rossz látási viszonyok miatt azonban hajnali háromkor fel kellett függeszteni a keresést.

Hétfőn reggel folytatták a kutatást. Végül a csapat egyik önkéntese, egy siklóernyős vette észre a magasból az elkóborolt kislányt, aki az egész éjszakát egyedül töltötte a szabadban.

„Ennek a hatalmas összefogásnak végül meglett az eredménye. Több mint 15 órán át keresték azt a kislányt, akit végül a reptér mellett találtak meg. Ezt követően a mentők kórházba szállították, és a kivizsgálás után hazaengedték” – számolt be az M1 Híradó tudósítója.

Időközben a rendőrség egy megható videót posztolt megtalálása után a kislányról, a felvétel mellé azt írták: „Mindenki szeret téged, Zora!”

Kiemelt kép forrása: Facebook/GYMS MRFK Bűnmegelőzési és Balesetmegelőzési Portál