Lantos Csaba vezetésével létrejön az energiaügyi minisztérium

Az új energiaügyi minisztérium vezetője egy ismert üzletember, Lantos Csaba lesz, a MET Holding energetikai cég elnöke, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagja, a Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumának tagja, a Lantos Vagyonkezelő irányítója, hétgyermekes családapa.

Önálló energiaügyi minisztérium alakul – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli sajtótájékoztatóján. Gulyás az új minisztérium létrehozását azzal indokolta: a háború és a szankciós energiaárak miatt ma Magyarországon és Európában is a legfontosabb az energiabiztonság és az energiaárak kérdése. A kormány ezért strukturális változtatást hajt végre, önálló energiaügyi minisztériumot hoz létre. Az új minisztérium az energiapolitika egységes irányításáért felel, és az energiahivatal hatásköreinek többségét is átveszi.

Az energiaügyi minisztérium tárcavezetője Lantos Csaba lesz, aki december elsején lép hivatalba.

Lantos Csaba 1962-ben született, nős, hét gyermek édesapja. A nyíregyházi származású és a hazai gazdasági életben ismert üzletember 1986-ban közgazdász-szociológusként végzett a Corvinus Egyetemen, ahol a Rajk Szakkollégiumnak volt a tagja. Később, 1989 és 2000 között a Creditanstalt-csoportnál az értékpapír-kereskedelmet irányította és a befektetési alapkezelőt is vezette, 1997-től az egész csoportot irányító befektetési bank (a CA IB Értékpapír Rt.) vezérigazgatója volt, majd 2000 augusztusától 2007-ig az OTP Bank vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. 1990 és 2002 között tagja volt a Budapesti Értéktőzsde tőzsdetanácsának.

Jelenleg a Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumának tagja, korábban elnöke is volt. Emellett 2009-től a MET Holding energetikai cég elnöke, 2010-től a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagja. A Lantos Vagyonkezelő irányítója, 2021 óta a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja. Alapítója a tudományos eredményeket elismerő Bolyai-díjnak, és 2021 óta a 4iG Nyrt. igazgatósága által létrehozott új stratégiai tanácsadói grémiumban is részt vesz.

Lantos Csaba, az Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédet mond a Széll Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen Budapesten, az Országház Felsőházi termében 2015. október 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Lantos Csaba magát alapvetően konzervatív beállítottságúnak tartja, korábban a Heti Válasz lapban is volt érdekeltsége, és vállalt tisztséget a Századvégben is – említette meg a Mandiner, hozzáfűzve, az üzeletembernek több piaci érdekeltsége is van a magánegészségügyben, irodapiacon, energetikában.

A Növekedésnek 2019-ben adott interjúban azt mondta, a Róbert Magánkórház 2018-as eladása óta leginkább befektetéssel foglalkozik, alapvetően az élettudományi szektorba fekteti vagyona egy részét. „Jellemzően, ha egy magyar tudós, professzor vagy mérnökcsapat kitalál valamit, amely élettudományi jellegű termékötlet, akkor én ezt valamilyen fázisig megfinanszírozom” – jelentette ki Lantos. Hozzáfűzte: „ha sikeres lesz a termék, akkor idővel eladom. Klasszikus kockázatitőke-befektető vagyok.”

A magyar gazdaság állapotáról akkor úgy fogalmazott: „ilyen jó tíz évünk szerintem a kiegyezés óta nem volt, 2009 második felétől gyakorlatilag megy a magyar gazdaság, kegyelmi időszakban vagyunk. Ha jönni fog lassulás, egészen kedvezően jöhetünk ki belőle, kétségkívül válságállóbbak lettünk. Ez a gazdaságpolitika sok mindent rendbe tett, sokat nőttünk.”