Kiderült, mikor nyit a Vörösmarty téri és a Szent István téri karácsonyi vásár

Pénteken nyílik a pesti Belváros két nagy karácsonyi vására, a Vörösmarty téri Vörösmarty Classic Xmas és a Szent István téri Advent Bazilika is.

A tavaly másodjára is Európa legjobb karácsonyi vásárának választott Advent Bazilika látogatóit 12 méteres karácsonyfa, fényfestés, szelfipont, jégpálya, valamint minőségi kézműves és gasztronómiai kiállítók fogadják a Szent István-bazilika előtti téren – tudatták a szervezők hétfőn.

Közleményük szerint a rendezvény területén mintegy 120 hazai kiállító kap helyet. A gasztronómiai árusok a közkedvelt, kizárólag kifogástalan alapanyagokból előállított ünnepi-vásári ételek mellett a rendezvény szellemiségének megfelelően számos, csak itt kapható ínyencséget is kínálnak.

Megtalálható lesz a vásárban számos streetfood és barbeque fogás, ahogyan a magyar csárdakultúra étkei is:

többek között tányérra kerül szarvas pörkölt, eredeti svájci raclette, baránycsülök, de lesz gulyásleves cipóban és 12 órán át smokerben készült tépett malac és tépett marhahússal készült szendvics is

– emelték ki a szervezők.

A vásár hangulatához a kézműves kiállítók: népművészek, iparművészek és a modern designer terméket kínáló innovatív alkotók is hozzájárulnak egyedi remekeikkel.

Az adventezőket korábbi népszerű programok és számos újdonság is várja. Minden este fél óránként a bazilika homlokzatára vetített fényfestésben gyönyörködhetnek, a 3D vetítések szünetében pedig elérhető lesz a rendezvény szelfipontja. A vásár központi részében kap helyet egy 12 méter magas karácsonyfa, és itt várja a gyerekeket az ingyenesen igénybe vehető korcsolyapálya is korcsolyabérlési lehetőséggel, korcsolyaoktatással.

Az Advent Bazilika látványműhelyében kovácsmesterek mutatják be szakmájuk fortélyait, és a régmúlt időket idézi meg a Fortepannal közösen megvalósított, Advent Anno című fotókiállítás is, amely a kiállító pavilonok külső oldalát fogja díszíteni. A bazilika előtt foglalja el helyét a betlehemi jászol, valamint itt díszíti a teret az a monumentális adventi koszorú is, amelynek gyertyái vasárnaponként gyúlnak majd fel.

Az Advent Bazilika idén is helyet biztosít a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek, amely a vásár teljes ideje alatt várja az adományokat. Megtartják a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt is, amely új díszbe öltözve, Vörösmarty Classic Xmas néven várja az adventezőket. A Váci utca felől a zöld és piros színekben pompázó Vörösmarty térre érkező ünnepi forgatagot egy grandiózus karácsonyfa fogadja.

A vásár egyik kiemelt látványossága lesz a Harisnyaházon díszelgő, óriási karácsonyfa dekoráció, és most mutatkozik be a Vörösmarty-szobor új takarása is, amely a korábbi, szürke nylon védőfedésre kerülve mintegy „láthatóvá teszi” a költő emlékművét.

A takaráson ugyanis az eredeti szobor életnagyságú képe mellett versrészletek lesznek olvashatók magyarul, németül és angolul

– áll a közleményben.

A tér népszerű attrakciójának ígérkezik az ingyenesen igénybe vehető kisvasút, amelynek utasai az Oroszlános kút ünnepi díszítésében is gyönyörködhetnek.

Megújult arculattal fogadják a látogatókat a téren felállított gasztronómiai pontok és kézműves faházak is. A gasztronómiai kiállítók a hagyományos magyar étel- és italkultúra karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó értékeit kínálják, és a kézműves kiállítók is a hagyományőrzés jegyében válogatják össze portékájukat.

A rendezvényen megjelenő sokszínű, tipikusan magyar kézműves tárgyi kultúra darabjait bemutató kiállítók mellett interaktív, edukációs helyszínként állítják fel azt a kézműves házat, ahol a látogatók minden nap más és más kézműves fortélyt bemutató foglalkozáson vehetnek részt.

A Vörösmarty Classic Xmas szervezői támogatói helyet biztosítanak az árva és sérült kutyákért dolgozó Vigyél Haza Alapítványnak, amely a rendezvény ideje alatt számos aktivitással várja az adakozókat.

A téren december 28-ig vásárolhatók kézműves termékek, ezt követően a készítők újév napjáig átadják helyüket a szilveszteri ünneplők sokaságának. Az Advent Bazilika január 1-jéig, a Vörösmarty Classic Xmas december 31-ig várja az érdeklődőket – közölték a szervezők.