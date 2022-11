Hidvéghi Balázs: A magyar kormány kikéri az emberek véleményét

Brüsszel az emberek megkérdezése nélkül vezette be az Oroszország elleni elhibázott szankciókat, melyekről most az unióban elsőként a magyar kormány kikéri a társadalom véleményét és számít is a támogatására – mondta a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője hétfőn Kiskőrösön.

Hidvéghi Balázs a Mondjunk nemet a szankciókra! elnevezésű országjárás keretében, Kiskőrösön tartott fórumot megelőző sajtótájékoztatón kiemelte: látogatásának az a célja, hogy véleményt mondjon azokról az elsősorban brüsszeli energetikai szankciókról, amelyek „tragikusan nehéz helyzetbe hozták az európai gazdaságot”. Ezek a döntések az európai embereknek, így a magyaroknak olyan terhet jelentenek, melyeket nem szabad szó nélkül hagyni – fogalmazott. Arra emlékeztetett: a szankciókat az emberek megkérdezése nélkül vezették be az unióban azt állítva, hogy az intézkedések elhozzák az orosz-ukrán háború végét és „ártanak majd az agresszornak”. Ez azonban nem így történt, hiszen a bevételek azóta is áramlanak Oroszországba és a 9 hónapja tartó háborúskodás vége sem látszik. Látható és tapasztalható ugyanakkor, hogy „elképesztő gazdasági válsághelyzetet” idézett elő a szankciós politika az európai embereknek és vállalkozásoknak – húzta alá. A kormány Magyarországon – az Európai Unióban elsőként – megkérdezi az emberek véleményét az elhibázott brüsszeli szankciókról – jelentette ki a képviselő hozzátéve: abban bízik, hogy a hétfői kiskőrösi fórum is tartalmas eszmecserét hoz ezekről a témákról. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a nemzeti konzultáción a magyarok „egyértelmű és erős választ” adva magas részvétel mellett, sokan mondanak majd nemet az unió szankciós politikájára. Ez azért fontos, mert minél nagyobb arányú a kormány álláspontjának támogatása hazánkban, annál erősebb lesz a kabinet pozíciója azokban a tárgyalásokban és vitákban, melyek a szankciók jövőjéről és a következő brüsszeli lépésekről szólnak – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs. Ahogy korábban is sokszor kikérték már véleményüket fontos ügyekben, úgy most is számítanak az emberek támogatására – zárta szavait.