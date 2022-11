Elemző: Nincs ingyenpénz a politikában, még a baloldalnak sem

Mind az ellenzék vezető erejénél, a DK-nál, mind pedig a baloldal bukott miniszterelnök-jelölt ernyőszervezeténél, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál indított országos kezdeményezésnél, a pénzgyűjtésen kívül adatgyűjtésre is sor kerülhet – mondta az M1-en Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a rezsimentő alap, illetve a Civil Nemzeti Konzultáció beindítása mögött is azok a külföldi dollármilliók állhatnak, amiről korábban maga Márki-Zay Péter is beszélt.