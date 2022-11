Újabb határátkelők megnyitásáról is tárgyalt Lázár János Romániában

A román kormány több tagjával is tárgyalt Bukarestben az építési és beruházási miniszter. Lázár János találkozott mások mellett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, valamint Románia miniszterelnök-helyettesével is. A román fejlesztési, valamint közlekedési miniszterrel az autópálya hálózatok összekötéséről tárgyalt, de konkrét megállapodás született a kerékpárút hálózatok kiépítéséről, szó volt ugyanakkor újabb határátkelők megnyitásáról is a két ország között – számoltak be róla az M1 Híradóban.

„Magyarország és Románia egymásnak, politika ide vagy oda, egymásnak nagyon komoly kereskedelmi és gazdasági partnere. A magyar kereskedelmi-külkereskedelmi plusz az majdnem három milliárd euró. Tehát nekünk komoly érdekünk fűződik ahhoz, hogy a határ menti térségben, a nagy transzatlanti vagy Európán belüli átjárókban a közlekedés egyszerűbb, könnyebb, gyorsabb és biztonságosabb legyen. Úgy látom, hogy Romániában komoly változások lesznek és Románia következő következő 5-10 évben szeretné utolérni az európai átlagot, ami a közlekedési hálózat fejlesztését illeti. Szerintem ehhez komoly magyar érdek is fűződik gazdasági alapon, és nemzetstratégiai szempontból is” – nyilatkozta a Híradónak Lázár János. Kapcsolódó tartalom Lázár János: Komoly tartalékok vannak Magyarország és Románia között a gazdasági és infrastrukturális együttműködés területén Magyarország folytatni fogja 2023-ban az M49-es autópálya építését a román-magyar határ irányába.