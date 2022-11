Médiabefolyásra is juthatott a baloldal amerikai kampánypénzeiből

Jelentős, ismeretlen eredetű összegekért hirdeti a kormányellenes tartalmait az a médiacsoport, amelynek tulajdonosa Márki-Zay Péter támogatásával indult az ellenzéki előválasztáson – számolt be róla az Origo. A portál szerint a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje országos sajtóhálózat kialakításával próbálkozik, azt azonban nem tudni, jutott-e erre a projektre is az Amerikából érkezett guruló dollárokból – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Márki-Zay Péter ernyőszervezete, a Mindenki Magyarországa Mozgalom a kampányidőszak alatt az Egyesült Államokban alapított Action For Democracy nevű NGO-tól 1,8 milliárd forintot kapott, amit itthon politikai célokra fordítottak. A támogatásokról a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje korábban azt is elismerte: az összegből többek között tüntetések finanszírozására is futotta. De legújabb akciójában, a Civil Nemzeti Konzultációban – amit a kormány nemzeti konzultációjával szemben ugyancsak politikai céllal indított – is felbukkanhatnak az úgynevezett guruló dollárok. Ezt maga Márki-Zay Péter ismerte be, amikor az M1 arról kérdezte, hogy az országos akciót ki finanszírozza. A hódmezővásárhelyi polgármester válasz SMS-ében ugyanis azt írta: „minimális költséget a Kossuth Körök és az MMM állja.” Mivel mindkét szervezet alapítása a baloldali politikus tevékenységéhez köthető, így nagy valószínűséggel a már említett amerikai kampánypénzekből juthatott az ellenkonzultációra is. Márki-Zay Péter korábban azt állította: céljuk a kormány minden eszközzel történő leváltása, de a kampánypénzekkel kapcsolatban szerinte minden törvényes volt. Az ügyben mégis nyomozás indult pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága pedig titkosszolgálati vizsgálatot is kezdeményezett. De nemcsak a nyomozóhatóság vizsgálódik a guruló dollárok ügyében. A baloldalon az LMP társelnöke, Ungár Péter szerint is életszerűtlen, hogy a csaknem kétmilliárd forintnyi forrás állítólagosan magánadományokból gyűlt össze. A zöldpárti politikus az M1 48 perc című műsorában azt mondta: aggályos és tisztázatlan az is, hogy kik és hogyan részesülhettek a pénzből. Kapcsolódó tartalom Ungár Péter: Életszerűtlen, hogy az Amerikából küldött kampánytámogatások magánadományokból gyűltek össze Az LMP társelnöke az M1-en azt mondta: nem látszott a kampányban, hogy mire költötték el a rengeteg Amerikából kapott pénzt. Az Origo az ügyben most további érdekességeket is talált. A portál szerint ugyanis Márki-Zay Péter országos sajtóhálózat kialakításával próbálkozik. Ennek pénzügyi hátterét pedig ugyancsak az Amerikából érkező dollárokból pénzelhetik. A lap azt írja: a baloldalhoz köthető frisshirek.hu kiadójának – az idei választások előtt egy hónappal alapított Genesis Médiacsoport Kft-nek – a tulajdonosa, Föőr Gábor ugyanis egyértelműen Márki-Zay Péterhez kötődik. A portál lapigazgatója tavaly a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltjeként indult az ellenzéki előválasztáson, és 2021 szeptemberében Márki-Zay maga ment el Zalaegerszegre, hogy személyes jelenlétével is támogassa a Frisshírek tulajának kampányát. Az Origo szerint Föőr Gábor portálja igen aktív a közösségi médiában. A helyi témákra fókuszáló modellje erősen emlékezetet a Gyurcsány-párthoz közeli baloldali álhírportál, az Ezalényeg.hu modelljére. Ismert továbbá, hogy Gyurcsányék online kampányát már a 2019-es önkormányzati választások előtt segítette Bajnai Gordon DatAdat-os csapata, így az is könnyen elképzelhető, hogy a volt baloldali kormányfő által támogatott Márki-Zay Péter is kapott segítséget – és akár anyagi támogatást is –, hogy felépítse online médiabirodalmát – fogalmaz az Origo. Ez azért is valószínűsíthető – írja a portál –, mert Márki-Zay Péter kampányát szintén a DatAdat segítette és a baloldal miniszterelnök-jelöltje nekik utalta tovább az Amerikából érkező pénzek jelentős részét. Kapcsolódó tartalom Gulyás Gergely a DatAdat-botrányról: Az ország szuverenitását érte támadás Egy nyilvánvalóan jogellenesen adott és elfogadott támogatásról van szó, amit tovább súlyosbít annak gyanúja, hogy a DatAdathoz is pénz került, amelyet a személyes adattal való visszaélésre használt fel – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az azonnali kérdések órájában, az Országgyűlésben a baloldal külföldi kampánytámogatásával kapcsolatban.