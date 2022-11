Európa-bajnok a magyar rezsicsökkentés – ezt írja a bennfenntes.net. A portál a Magyar Közműszabályozási Hivatal októberi ár-összehasonlító elemzésére hivatkozva kiemeli: továbbra is nálunk a legolcsóbb az áram és a gáz. Ezzel szemben több uniós tagállamban is drasztikusan emelkedtek a rezsiköltségek, a földgáz lakossági ára Olaszországban csaknem a duplájára nőtt egy hónap alatt, de például Luxemburgban is 64 százalékkal drágult – számolt be róla az M1 Híradó.

Európa-bajnok a magyar rezsicsökkentés: továbbra is idehaza a legolcsóbb az áram és a gáz – erre hívja fel a figyelmet a bennfentes.net. A portál a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal októberi nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálatát elemzi. Ez alapján több uniós tagállamban is drasztikusan nőttek a háztartások energiaköltségei: volt, ahol csaknem a duplájára. A földgáz lakossági ára Olaszországban 97 százalékkal, Luxemburgban 64, Portugáliában pedig 58 százalékkal emelkedett mindössze egy hónap alatt. Az áramért Írországban 44 százalékkal, Olaszországban 30, Ausztriában 24, Németországban pedig 15 százalékkal kellett többet fizetni októberben, mint szeptemberben. A hivatal adatai szerint ezzel szemben Magyarországon nem emelkedtek a rezsiköltségek. A földgáz továbbra is nálunk a legolcsóbb Európában, de a villamos energiáért is a második legkedvezőbb árat fizetik a magyarok. Itthon az átlagfogyasztásig minden család rezsicsökkentett árat fizet. Így a gáz köbméterenként 102, az áram pedig kilowattonként 36 forintba kerül. Aki a limitet túllépi, az lakossági piaci árat fizet, ami jóval kevesebb, mint a versenypiaci ár. Szakértők szerint az augusztus 1-én életbe lépett új rezsiszabályokkal is a magyar családok vannak Európában az egyik legnagyobb biztonságban.